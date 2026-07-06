Nuevo ataque ruso sobre Kiev termina con al menos nueve muertos y decenas de heridos

Al menos nueve personas murieron y otras 43 resultaron heridas durante la madrugada de este lunes, tras un nuevo ataque masivo de Rusia contra Kiev, según un balance preliminar entregado por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios afectados por el bombardeo, mientras avanza la evaluación de los daños provocados por el ataque, recogió Efe.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó de daños materiales en tres distritos de la capital. Además, señaló que varios bloques de viviendas sufrieron desperfectos e incendios a raíz de la ofensiva rusa.

Los servicios de emergencia evacuaron a varios residentes de los edificios dañados, entre ellos niños, debido a los riesgos derivados de los incendios y los daños estructurales.

Durante la madrugada, la Fuerza Aérea de Ucrania había alertado a través de Telegram sobre el desplazamiento de drones y misiles rusos hacia Kiev. Poco después comenzaron a escucharse fuertes explosiones en distintos sectores de la ciudad.

El ataque ocurrió luego de que, en la víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera que Rusia preparaba una nueva ofensiva masiva. La advertencia surgió después de que otro bombardeo registrado el jueves dejara 30 fallecidos en la capital ucraniana.

Ataque previo a la cumbre de la OTAN

Zelenski también destacó que la ofensiva lanzada durante la madrugada de este lunes se produjera antes del inicio de la cumbre anual de la OTAN, programada para mañana y pasado en Turquía.

El mandatario consideró relevante la coincidencia temporal entre el ataque y la reunión de la alianza militar, en un contexto marcado por la intensificación de los bombardeos rusos sobre territorio ucraniano.