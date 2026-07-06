Inglaterra puso fin al sueño de México y se instaló en cuartos del Mundial: Jugará con Noruega

Inglaterra puso fin este domingo al sueño de México en el Mundial 2026, tras imponerse por 3-2 en el Estadio Azteca y avanzar a los cuartos de final, donde deberá verse las caras con Noruega.

Luego de un dominio inicial de los norteamericanos, los “Tres Leones” se adelantaron en el marcador con un doblete en apenas de dos minutos de Jude Bellingham (36’ y 38’).

Antes del final del primer tiempo, los coanfitriones descontaron mediante Julián Quiñones (42’), encendiendo la ilusión del cuadro local.

La esperanza aumentó cuando los ingleses sufrieron la expulsión de Jarell Quansah a los 54’. Sin embargo, con un jugador menos, el elenco dirigido por Thomas Tuchel consiguió el tercer gol, por un penal cobrado luego de la revisión del VAR y que fue ejecutado por Harry Kane.

El dueño de casa se volvió a ilusionar a los 69’, después de que Raúl Jiménez también anotara desde los 12 pasos.

Ya en los últimos minutos, México se volcó en ataque, pero fue incapaz de superar a la defensa británica y al portero Jordan Pickford.

Así las cosas, México se unió a otro de los organizadores, Canadá, y se despidió del Mundial que organizaba en conjunto. Asimismo, nuevamente no logró romper su maldición del “quinto partido” en la Copa del Mundo.

Por su parte, Inglaterra se medirá con Noruega buscando el paso a las semifinales. El conjunto nórdico viene de dar el batacazo, tras vencer 2-1 a Brasil este domingo.

El duelo entre ambos equipos quedó programado para este sábado 11 de julio, a las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami.