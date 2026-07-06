Megarreforma inicia discusión en particular en el Senado: Se mantuvieron plazos

El Proyecto de Reconstrucción Nacional iniciará este lunes su tramitación en particular en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. La instancia recibirá indicaciones hasta las 20 horas (el plazo original era hasta al mediodía), de manera de analizar y votar dichas enmiendas hasta el martes.

Luego, la Megarreforma pasará a las comisiones de Trabajo y de Hacienda.



Según se definió en la mesa política por la Megarreforma, se mantuvieron los plazos de tramitación para que finalmente se vote en sala el martes 21 y miércoles 22 de julio. El Gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto por mayoría de 26 votos.

Proyecto fue aprobado en general por el Senado

El proyecto fue aprobado en general por el Senado el 24 junio pasado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención (del PPD Pedro Araya). La Cámara de Diputados lo aprobó en general y en particular el 20 de mayo pasado después de más de 90 votaciones.



En las reuniones de la mesa política para acercar posiciones con el ministro Quiroz, que culminaron el viernes, participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN): las senadoras Claudia Pascual (PC), Paulina Vodanovic (PS), Andrea Balladares (RN) y Loreto Carvajal (PPD). Y los senadores Juan Luis Castro (PS), Vlado Mirosevic (PL) y Javier Macaya (UDI), y otros de manera telemática, entre ellos Yasna Provoste (DC).

Paulina Núñez: “Hemos ido acercando posiciones”

Tras la última cita, Paulina Núñez, presidenta de la Cámara Alta, sostuvo que “hemos ido acercando posiciones con miras a un protocolo de acuerdo que simplificará trabajar las indicaciones. Hemos revisado lo tributario. Claramente hay temas de principios de cada sector en los que es complejo ponerse de acuerdo, pero buscamos un acuerdo pensando en todo el país”.



Añadió que “hablamos de la rebaja del impuesto de primera categoría, pero ahora se quiere poner el foco en las compensaciones para acercar miradas asegurando los derechos sociales. En cuanto a la exención de las contribuciones, queremos que haya una compensación a los municipios hoy y en el futuro”.



En tanto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, admitió que “sabemos que el Gobierno tiene los votos para aprobar este proyecto en particular, pero con ese realismo, estamos poniendo temas sociales que permitan compensar y ello plasmarlo en indicaciones. No estamos de acuerdo con la invariabilidad tributaria y estamos estudiando una virtual inconstitucionalidad. Queremos garantías en los derechos sociales. Hemos visto una disposición distinta del ministro Quiroz y lo valoramos”.



A nombre de la bancada del PPD, Loreto Carvajal, aseguró que “Chile requiere crecer pero de manera consensuada. Hay que revisar la Megarreforma, se necesita un paquete de medidas para compensar la menor recaudación. También hay que ver cómo afectan las medidas a los territorios, pensamos en las contribuciones municipales de zonas rurales y agrícolas”.

