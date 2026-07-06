Expulsan a colombiano luego de cumplir pena por violento asalto: fue reclamado por la justicia de su país

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión del ciudadano colombiano Iván Danilo Perichan López. Esto luego de que cumpliera en Chile una condena de cuatro años por el delito de robo con violencia.

El subprefecto Francisco Quezada, de Policía Internacional, informó que “luego de cumplir una condena, se dio cumplimiento a la resolución de expulsión emanada del Servicio de Migraciones”, consignó Emol.

Además, la autoridad explicó que “el expulsado mantiene una orden de captura en su país de origen por el delito de violencia intrafamiliar agravada”.

“La medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá en coordinación con las autoridades de ese país”, agregó.

Finalmente, el prefecto destacó la cooperación permanente entre la PDI y otras policías internacionales. Esto, ya que permite que el expulsado sea entregado a la policía colombiana apenas aterrice el vuelo.