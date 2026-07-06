El llanto de Neymar por la eliminación de Brasil en el Mundial y el mensaje de Ancelotti tras la derrota

Brasil quedó eliminado este domingo del Mundial 2026, luego de perder por 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium, terminando con el sueño de su sexto título en la cita planetaria.

La derrota dejó muy golpeado al plantel de la Canarinha. Reflejo de aquello fue la imagen de Neymar al término del encuentro.

El jugador del Santos, autor del gol de la Verdeamarela, no ocultó su tristeza y lloró desconsoladamente por la eliminación.

LA TRISTEZA DE O' PRÍNCIPE: NEYMAR, DESCONSOLADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE BRASIL EN MANOS DE NORUEGA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v2KhvJ16jp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Posteriormente, el ex Barcelona conversó con la prensa y confirmó su retiro de la selección.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, en el MetLife Stadium, y terminé aquí”, señaló, haciendo referencia a su debut con el “Scratch” en 2010 frente a EEUU en ese mismo recinto.

A la vez, expresó: “Es un sentimiento de tristeza, lamentablemente quedar fuera de otra Copa del Mundo”.

Las palabras de Ancelotti

En tanto, el DT de Brasil, Carlo Ancelotti, lamentó la temprana eliminación del equipo y dejó un mensaje de cara al futuro.

“Evidentemente todo el mundo está muy decepcionado. No hemos jugado una Copa del Mundo espectacular pero hemos estado bien, incluso hoy en algunos momentos merecimos la victoria. Hay que aceptar la derrota y continuar mejorando. Tenemos que encontrar otras maneras de mejorar”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “seguiremos trabajando para mejorar esta selección, aportando nuevas ideas, lo mismo que hemos hecho este año, creo que hemos hecho un trabajo aceptable. Pero así es el deporte, a veces hay que digerir la derrota, la tomaremos como combustible para el siguiente ciclo”.

“Hemos ganado experiencia, por mi parte es un resultado decepcionante, pero ha sido una experiencia maravillosa, los jugadores han generado un entorno de trabajo inmejorable. Pero así es el deporte, no todo puede salir a la perfección. No creo que mereciéramos la derrota pero tenemos que aceptarlo”, sentenció.