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Violento choque entre 2 buses Red en Independencia termina con al menos 8 heridos

La colisión ocurrió en la intersección de Avenida Independencia con Gamero, cerca de la estación Metro Hospitales de la Línea 3. El accidente se registró alrededor de las 6:50 horas de este lunes 6 de julio.

Eduardo Córdova
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Violento choque entre 2 buses Red en Independencia termina con al menos 8 heridos

Dos buses del sistema Red protagonizaron un grave accidente durante la mañana de este lunes en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

El choque ocurrió en la intersección de Avenida Independencia con Gamero, cerca de la estación Metro Hospitales de la Línea 3. El accidente se registró alrededor de las 6:50 horas de este lunes 6 de julio, recogió T13.

De manera preliminar, el siniestro dejó ocho personas lesionadas, con cuatro afectados en cada uno de los buses involucrados.

Producto del impacto, uno de los buses terminó chocando contra las vallas de protección instaladas en la vía. La fuerza del golpe provocó que se desprendieran fierros, los que atravesaron un neumático del vehículo y evidenciaron la magnitud del accidente.

Según los primeros antecedentes, uno de los buses habría cruzado con luz roja. Sin embargo, ambos conductores afirmaron que circulaban con luz verde. Por ello, las diligencias se centrarán en el análisis de las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió la colisión.

En el sector se registra una alta congestión vehicular debido al accidente, mientras personal de Carabineros desarrolla las diligencias correspondientes.

Estado de los lesionados y tránsito

Respecto de las personas afectadas, los ocho lesionados presentan heridas de carácter leve y fueron trasladados a distintos centros asistenciales para su evaluación.

“Al parecer, uno de los conductores habría traspasado la luz roja. Mantenemos cuatro personas lesionadas de cada bus, un total de ocho, las cuales se encuentran con lesiones de carácter leve”, indicaron desde Carabineros.

“Estamos a la espera de poder retirar para aminorar la congestión que se mantiene al momento”, complementaron, indicando que el procedimiento es “tomado por la 9° Comisaría de Independencia”.

Por su parte, desde Transporte Informa de la región Metropolitana señalaron cerca de las 07:20 horas que existía una “restricción de pista en cruce de Av. Independencia al norte con Doctor Carlos Lorca/Gamero, debido a una colisión de vehículos. Situación afecta corredor de buses. Precaución”.

Source Texto: La Nación / Foto: t13
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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