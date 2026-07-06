Cadem: desaprobación de Kast llega al 60%, su nivel más alto desde marzo

La última encuesta Cadem, cuyos resultados se difundieron este domingo, mostró que la desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast alcanzó el 60%. Convirtiéndose en el nivel más alto registrado por el Mandatario desde el inicio de su administración, el pasado 11 de marzo.

Según el sondeo, un 37% de los consultados aprueba la forma en que el Jefe de Estado está conduciendo el Gobierno. Esto representa una disminución de un punto respecto de la medición anterior. En tanto, la desaprobación aumentó dos puntos y llegó al 60%.



La encuesta también reflejó una disminución en la valoración de diversos atributos personales del Presidente.



Entre los aspectos mejor evaluados se mantiene que es “responsable”, con un 45%, aunque esa característica retrocedió dos puntos. Le siguen “autoridad y liderazgo”, con un 41%, cuatro puntos menos que en la medición anterior, y que es “valiente”, atributo que cayó seis puntos hasta situarse en un 40%.



En contraste, las evaluaciones más bajas corresponden a las características de “dialogante”, con un 33% y una disminución de cinco puntos. “Cercano”, con un 31%, dos puntos menos; y “empático”, que alcanzó un 30%, también con una baja de dos puntos.



En materia de gestión, el estudio mostró una caída significativa en la percepción sobre la capacidad del Mandatario para mantener cohesionada a la coalición oficialista.



Solo un 20% de los encuestados considera que el Presidente “puede mantener ordenada a su coalición política”, lo que representa un descenso de 11 puntos respecto de la medición previa.



Los resultados se conocen en medio de las diferencias que han surgido durante las últimas semanas entre Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, tensiones que han marcado el escenario político oficialista.



En otros indicadores, un 33% estima que el Presidente “cuenta con un buen equipo de gobierno”, dos puntos más que en la encuesta anterior. Mientras que solo un 18% cree que “tiene una buena relación con la oposición”.