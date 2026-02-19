Nuevo intento de secuestro reportado en Independencia: hombre terminó baleado

Un hombre sufrió un intento de secuestro en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos intentaran obligarlo a subir a un vehículo. Aunque opuso resistencia, los delincuentes le dispararon antes de huir del lugar.

De acuerdo con antecedentes recopilados por 24 Horas, el ataque ocurrió en la intersección de Picarte con Aníbal Pinto. Hasta ese punto llegaron cuatro individuos, quienes abordaron a la víctima y comenzaron a golpearla.

Los sujetos la arrojaron al suelo e intentaron ingresar por la fuerza a un automóvil. La acción fue rápida y violenta.

El hombre, sin embargo, se resistió y consiguió frustrar el secuestro. En medio del forcejeo, uno de los atacantes le disparó en una de sus piernas.

Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital San José. Allí permanece internado y fuera de riesgo vital.

Este intento de secuestro se suma al concretado el pasado miércoles en la misma comuna. En esa ocasión, desconocidos raptaron a un comerciante de nacionalidad dominicana y exigieron un monto de $30 millones a su pareja para liberarlo.