Obama gana un premio Emmy como narrador de documental donde incluye episodio de la Patagonia chilena

El expresidente de EEUU, Barack Obama (2009-2017), ganó un Premio Emmy, entregado el fin de semana recién pasado, por su rol como narrador en la serie documental de Netflix “Our great National Parks”.

La serie, donde colabora Higher Ground Productions, productora que el exmandatario de la Casa Blanca tiene con la exprimera dama, Michelle Obama, consta de cinco capítulos.

Entre los episodios, hay uno dedicado a la Patagonia chilena, el cual estaba nominado en la categoría de cinematografía excepcional de un programa de no ficción, pero ese premio recayó en “Dancing with God”, el capítulo número cuatro de “100 foot wave”.

El exmandatario, suma este primer Emmy a los dos Grammy que ya poseía a los mejores audiolibros por “The Audacity of Hope” (“La audacia de la esperanza”), en el que expone su pensamiento político, y “Dreams from my father” (“Sueños de mi padre”), biografía con una visión más personal de su trayectoria.

Producto del elevado número de categorías de los Emmy, la Academia de la Televisión estadounidense los divide en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, este fin de semana, y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que tendrá lugar también en Los Ángeles el próximo 12 de septiembre.