Ossandón: Comisión de expertos debiera contar con personas como Ricardo Lagos

El senador Manuel José Ossandón (RN) sostuvo que una eventual comisión de expertos para redactar una nueva propuesta de Constitución debiera estar presidida por el expresidente Ricardo Lagos.



En entrevista a T13 Noche, el parlamentario señaló que “ojalá que dentro de esos expertos pudiera haber una persona con peso, como, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, para que presida una comisión como esta, que hiciera una propuesta al Congreso. Ahí tiene que pasar por el Senado, la Cámara de Diputado y un plebiscito de salida. Que la gente diga ‘sí, aprobamos esta Constitución para todos nosotros’”.



“Y que no exista ningún espacio para darse los gustitos que se dieron los constituyentes, porque aquí, claramente, perdió la soberbia, el fanatismo, la falta del sentido común y la intolerancia. Ganó el sentido común. Aquí no ganó ni la derecha ni la izquierda”, agregó.



El senador aclaró que la opción de una comisión de expertos es la que más le gusta, porque “creo que nadie pretende refundar Chile”.



Indicó que “aprovechemos las cosas buenas y corrijamos las malas. Para eso hay que ver las cosas buenas que tenía este texto, que no son muchas, pero hay. Aquí no hay que descubrir la rueda”.



Ossandón aseveró que “lo que sí quedó claro que la Constitución tiene que representar y unirnos a todos, y que no la hace cualquiera. Aquí necesitamos gente que sepa, que esté preparada, de todos los colores políticos representados en su proporcionalidad”.



El senador también se refirió del cambio de gabinete y expresó: “Que entren personas como Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, son personas que llegan a reforzar un mundo que sabe gobernar. La Concertación lo hizo súper bien, la Nueva Mayoría lo hizo bien, muchísimo mejor de lo que están haciendo estos jóvenes ahora”.



Añadió que “por lo tanto, el Presidente está en un problema. Está renegando de lo que siempre ha dicho, pero está acertando de que tiene que acercarse a la ex Concertación porque o si no va a terminar muy mal”.



El militante de RN recalcó que “lo que sí va a pasar es una cosa que me dijo una persona que lo encontré bien divertido, pero bien cierta. El segundo piso va a ser el jardín infantil y en el primer piso van a estar los que toman las decisiones”.