Padre queda en riesgo vital luego de ser baleado frente a sus hijos tras turbazo en Peñalolen

Un dueño de casa se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala al oponer resistencia a un turbazo en su vivienda de la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del martes en un inmueble del sector de Altos del Parque, hasta donde llegaron desconocidos que sorprendieron a la víctima, quien estaba en compañía de sus hijos de 14 y 16 años, recogió T13.

Al salir en defensa de los menores, amenazados con armas blancas, uno de los delincuentes le disparó en el tórax.

Luego, los antisociales se apoderaron de especies de valor y finalmente intentaron derribar el portón de acceso con el vehículo de la víctima, lo que no lograron, por lo que se dieron a la fuga.

La víctima fue trasladada por personal de emergencia hasta la Clínica Alemana, donde fue intervenido quirúrgicamente, tras lo cual permanece en riesgo vital.

El fiscal Jorge Vitar señaló que “entre 4 o 6 personas ingresan al domicilio portando un arma de fuego, a lo menos, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan en el pecho”.