Home Nacional "padre queda en riesgo vital luego de ser baleado frente a sus hij..."

Padre queda en riesgo vital luego de ser baleado frente a sus hijos tras turbazo en Peñalolen

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del martes en un inmueble del sector de Altos del Parque, hasta donde llegaron desconocidos que sorprendieron a la víctima, quien estaba en compañía de sus hijos de 14 y 16 años.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Padre queda en riesgo vital luego de ser baleado frente a sus hijos tras turbazo en Peñalolen

Un dueño de casa se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala al oponer resistencia a un turbazo en su vivienda de la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del martes en un inmueble del sector de Altos del Parque, hasta donde llegaron desconocidos que sorprendieron a la víctima, quien estaba en compañía de sus hijos de 14 y 16 años, recogió T13.

Al salir en defensa de los menores, amenazados con armas blancas, uno de los delincuentes le disparó en el tórax.

Luego, los antisociales se apoderaron de especies de valor y finalmente intentaron derribar el portón de acceso con el vehículo de la víctima, lo que no lograron, por lo que se dieron a la fuga.

La víctima fue trasladada por personal de emergencia hasta la Clínica Alemana, donde fue intervenido quirúrgicamente, tras lo cual permanece en riesgo vital.

El fiscal Jorge Vitar señaló que “entre 4 o 6 personas ingresan al domicilio portando un arma de fuego, a lo menos, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan en el pecho”.

Source Texto: La Nación / Video: t13
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast evita polemizar con Boric por dichos de “líderes ...

El Presidente electo dijo que “hoy día en Chile la gente está sufriendo. Hoy día en Chile hay desempleo. En Chile hay personas que mueren todos los días en listas de espera”. “Ocupémonos de eso antes de entrar a discutir lo que puede haber dicho o hecho un presidente de otra nación”, agregó.

Leer mas
Internacional
Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 mi...

El mandatario sostuvo que este crudo “se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Leer mas
Nacional
Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema y...

En su discurso recordó que desde octubre de 2024 cinco magistrados -tres de la Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago- fueron removidos por faltas a la probidad. Calificó los hechos como “muy graves” y admitió que han derivado en “la profunda crisis que estamos viviendo”, lo que alimenta “el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/