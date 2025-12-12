Home Vanguardia "pamela díaz revela el motivo por el que no deja que su hija menor..."

Pamela Díaz revela el motivo por el que no deja que su hija menor vea a su padre: “Hasta que el juez me diga…”

La animadora se refirió a la compleja relación con su exesposo, Fernando Téllez, detallando que este último no ve desde hace 6 años a la hija que tienen en común.

Leonardo Medina
Pamela Díaz se sinceró en el reciente capítulo del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, y se refirió a la compleja relación con su exmarido, Fernando Téllez, padre de su hija menor. 

Mientras el panel del espacio televisivo abordaba el divorcio de Faloon Larraguibel con Jean Paul Pineda, Díaz habló de su experiencia personal y confesó que su hija no ve desde hace 6 años a Téllez. 

La relación con su exesposo

“He ido a tribunales, tengo dos separaciones, por suerte no tengo problemas con eso con Manuel (Neira). Pero la última relación que yo tuve, por ejemplo, mi hija no ve a su papá hace 6 años”, sostuvo.

Consultada por si su hija tenía la intención de ver a su padre, la “Fiera” señaló que “al principio sí, pero después con psicólogo, mucho deporte y una linda familia no pasa nada, pero hay que ver el proceso más adelante”. 

“Mi hija sabe todo muy bien, nos reímos de situaciones, porque tenemos una forma de ver la vida de forma distinta”, añadió. 

Luego, aseguró que ella estaría dispuesta a establecer un régimen de visitas. Sin embargo, subrayó que para concretar esto, Téllez debe someterse previamente a un tratamiento y una serie de exámenes.

“Yo no tengo problema que los papás vean a mis hijos, me encantaría, para una mujer, qué facilidad nos da, obviamente si están bien, contentos, que apoyen económicamente, y si no apoyan económicamente, por último que estén con ellos en los momentos que se necesite”, planteó. 

En este sentido, explicó que “no es que yo no quiera, yo le transmití al abogado y al juez que ‘estos son los problemas que tengo con este personaje’. Yo como mamá no le voy a pasar a mi hija, hasta que el juez me diga que se hizo los exámenes, hizo este tratamiento, y está listo”.

“Si el juez me mira a la cara y me dice: ‘Mire señorita Pamela, está perfecto’, yo le paso a mi hija”, sentenció.

