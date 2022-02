Pareja de chilena en Ecuador interrumpe entrevista y padres afirman que la mujer estaría hablando bajo presión

La pareja de Vania Morales, joven chilena de 23 años que viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual, interrumpió una entrevista, luego que la mujer se encontrara incomunicada hasta el recién pasado miércoles.

Según familiares de Vania, el hombre la habría agredido hasta dejarla con moretones.

“Estamos llamando a la familia de ella. Tenemos pruebas. Estamos llamando a la mamá. La mamá dice que supuestamente no la dejo hablar con ella o que ella no contesta. Cosas de Vania no voy a contestar, que ella misma responda”, manifestó el hombre de nombre Gabriel, quien es pareja de la joven, y accedió a hablar mediante una videollamada con “Tu Día”.

En tanto, la joven afirmó que “mis papás no me han llamado (…) Yo no soy mucho de llamar, incluso él (Gabriel) me dice ‘amor, llama a tus papás porque se van a preocupar’. Eso, yo en estos momentos estoy bien”.

“No hemos tenido violencia física. Sí nos hemos enojado y alzado la voz como toda pareja, pero yo estoy bien. Mi mamá ha dicho cosas que no son verídicas. Yo estoy bien, mi hijo también. Que me contesten, porque ellos no me contestan”, afirmó la mujer, siempre acompañada del hombre.

En ese contexto que Rosa, madre de Vania, afirmó en el matinal de Canal 13 que “yo sé que la Vania está mintiendo, porque si ella no hubiese tenido violencia, por qué le envió fotos con moretones a su expareja. Ella no puede tratar a mí de mentirosa”.

Además, en la entrevista, Vania contó que “estuve encerrada un día”, porque tuvo con la familia de Gabriel y una “pequeña” discusión con el hombre, pero cuando se disponía a contar más detalles, el hombre la interrumpió.

“Ya, pero déjame hablar”, le pidió ella.

“Perdón que interrumpa. Yo sufro de insomnio, medicaciones para dormir, y como lo dejo al alcance, Vania se ha tomado esa medicación y esa medicación tiene reacciones adversas, ustedes pueden averiguar. Por eso ella tiene acceso a esas medicaciones”, afirmó Gabriel, refiriéndose al comportamiento extraño de la joven que habría generado un forcejeo.

“No se vaya a malentender. Ella quería simplemente descansar, olvidarse de los problemas que tuvo con mi hermana y de la discusión que tuvimos nosotros”, afirmó.

Tras la entrevista, los padres de Vania afirmaron estar preocupados e insistieron que su hija estaría mintiendo bajo presión.