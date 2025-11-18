Parisi invita a Jara y a Kast a su programa de YouTube: después consultará a militancia del PDG para definir el voto

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, que obtuvo un sorpresivo tercer lugar en las elecciones del domingo 16, invitó a los abanderados Jeannette Jara (oficialismo) y José Antonio Kast (Partido Republicano), que se enfrentarán en la segunda vuelta, a su programa de YouTube “Bad Boys”

Parisi propuso hacer una consulta al interior de su partido para definir a quién apoyar.

Según Emol, el economista extendió la invitación durante el matinal “Mucho Gusto” de Mega: “Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como lo hicimos la otra vez (…) fraternal, ameno”.

Agregó que “después, inmediatamente, hacemos una consulta digital a la gente del PDG sobre si quieren al candidato A, candidato B, nulo o blanco”, recogió Cooperativa.

Tanto Jara como Kast buscan ganarse el respaldo del electorado del PDG que, según los analistas, no son votantes ideológicos sino que prácticos.

Parisi descartó andar “con una mochila de votos” y exigió que ambos abanderados “se los ganen” haciendo su campaña “en la calle”.

“Yo quiero lo mejor para Chile y creo que los dos van a hacer malos gobiernos”, manifestó.

Y apuntó contra Kast por la llamada que tuvo con el presidente argentino, Javier Milei: “Estaba con chaqueta de traje solo en la pradera (…) eso resta votos porque desencaja, es muy empaquetado. La gente no quiere eso”, recogió Cooperativa.

Respecto a Jara, el economista quiere ver sus propuestas. “Ella dijo que se iba a bajar el sueldo. También me la copió Boric. Hágalo ante notario”, indicó.