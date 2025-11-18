Asesor de Kast responde a Jara tras acusarlo por “colusión de medicamentos”: “Es una persona un poquito desesperada”

Jorge Quiroz, jefe económico del equipo del candidato republicano, José Antonio Kast, respondió este martes a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, quien aseguró que él es el abogado que estuvo detrás de la colusión de los medicamentos.

Jara sostuvo, en una entrevista en Chilevisión, “que la gente lo sepa, la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast”.

Al ser requerido por este tema, Quiroz dijo en un punto de prensa, tras una reunión del equipo económico del republicano, que “lo que señaló la candidata Jara son mentiras absolutas, las entiendo como un ataque de campaña de los cuales no me quiero referir acá”, recogió Radio Biobío.

“Son mentiras, ataques de campaña”

Quiroz sostuvo que “son mentiras, ataques de campaña, la entiendo como la reacción de una persona un poquito desesperada después de, hace menos de 48 horas, haber recibido la votación más baja que ha tenido la izquierda en el periodo democrático”.

Añadió que “se entienden estas reacciones tan destempladas, creo que le hacen daño al diálogo nacional”.

Kast salió en defensa de su asesor económico la mañana de este martes.

En entrevista con T13 Radio señaló que “él estuvo en este mismo programa, fue aclarando paso por paso en una clase magistral alabada en distintas partes, y nunca ha estado en una situación como la que por ejemplo acusan al ministro Nicolás Grau, que no le cuadran las cifras, lo que ha ocurrido con Mario Marcel, que dejó designada a la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, se fue y todavía no calzan los números de ingresos y de gastos”.

Propuestas de Parisi

Sobre la posibilidad de incorporar medidas propuestas por Parisi, Quiroz indicó que “nosotros reconocemos en el grupo de Franco Parisi, un grupo importante, lo tratamos con el respeto que se merece su su opción y su posición en el Parlamento. Y así como nos estamos reuniendo con estos grupos, nos vamos a seguir reuniendo con otro grupo y voy a conectarme con Franco a la brevedad para también sostener una reunión con ellos e intercambiar ideas”, consignó Emol.



Agregó que “vamos a discutir con Franco Parisi y su equipo, una por una las medidas, pero no somos un grupo de compañero. No estamos acá para inmediatamente decir tomamos esto, tomamos lo otro, contando votos.Pensamos que hay ideas que hay que rescatar, las podemos conversar y las podemos trabajar, pero con la templanza y la mesura y la técnica para hacer lo mejor Chile”.

El coordinador económico se reunió hoy con algunos de los economistas que apoyaron a Evelyn Matthei, y adelantó que mañana “sostendremos una reunión con Víctor Espinoza , el economista que dirige al equipo de Johannes Kaiser y su equipo”.