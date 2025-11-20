Parisi: “Me gustaría ser asesor de los dos candidatos, pero no lo puedo hacer porque estoy muy dolido”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, admitió, en conversación con Radio Cooperativa, que le gustaría trabajar con los abanderados Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano), pero que no lo hará porque está “muy dolido” tras la campaña de los últimos meses.

El economista dijo que está “mordiendo la derrota, esto es duro, no es fácil. Cuesta, porque uno le pone alma, corazón y hay mucha gente a la que darle las gracias por todo lo que hicieron, que fue realmente una genialidad, pero (estoy) con pena, estuvimos ahí y yo creo que nos jugaron algunas cosas chueco, pero es parte de la política”.

“Segunda vez consecutiva salir tercero duele”, remarcó, apuntando al rol de las encuestas, empresarios y los medios de comunicación.

“Me gustaría ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo”

Parisi destacó que “me gustaría ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque estoy muy dolido en todo el proceso. Pero creo que cualquiera de los dos puede ganar, aún cuando estadísticamente con ingeniería política, Kast ya está ganado (…) digo eventualmente. Pero creo que hay mucho por hacer y y Chile necesita tanto cariño, tantas cosas que son fáciles de hacer y los políticos no lo han visto hace rato”.

“Aquí nosotros tenemos que tomar una decisión como colectivo, como PDG. Nosotros somos muy respetuosos de la opinión de nuestra gente. Yo no ando con un bolsón de votos ni quiero, nunca he querido tenerlo. Por el contrario, yo creo que lo que corresponde es preguntarle a la gente”, sostuvo, consignó Cooperativa.

Respecto a los dichos de Darío Quiroga, del comando de Jara, sobre su hermana el exabanderado dijo que “así nos trataron todos. Fachos y comunachos nos trataron así. Medios de comunicación nos trataron así. Grandes empresarios nos trataron así. Es verdad, así nos trataron. Así tratan a los mineros, así tratan a los cabros de los Uber, así tratan a los cabros de los tuning, así tratan a las mujeres cuidadoras. Esa es la verdad de fondo de la élite política de fachos y comunachos”.

“Que digan de eso de mí me da lo mismo, pero que me toquen el PDG y me toquen a mi hermana es innecesario, pero él entendió, fue caballero, me pidió disculpas a mí y le pidió disculpas a mi hermana. Hizo lo correcto”, recordó.

Participación de Jara y Kast en el programa “Bad Boys”

Sobre la eventual participación de Jara y Kast en el programa “Bad Boys”, Parisi sostuvo que “tienen que ser los dos o ninguno, porque si no es injusto (…) no quiero entrar a pelear como la otra vez”.

El economista también se refirió a sus próximos pasos en materia política, detallando que espera seguir en el país y liderar al partido en una nueva etapa con -al menos- 14 parlamentarios electos.

“Yo quiero volver a la a la academia. Estar cuatro años de candidato, eso solamente lo pueden hacer los millonarios, yo tengo que trabajar. Quiero bajar mi perfil en los medios, quiero darle preponderancia a las figuras que tengo en el PDG que son 14, quizás, que sean 17 diputados”, sostuvo.

Parisi añadió que “son 14 (diputados electos), me parece que los vamos a aumentar en tres, estamos ahí pololeando (…) que no se malinterprete, en buen sentido”.

“Necesito componer un elenco que dé gobernabilidad y si se da la posibilidad de ir a una primaria en el PDG el 2028 o 2029, me encantaría, pero eso lo decide el PDG en su tiempo. Yo creo que lo que estamos construyendo es algo de largo plazo”, remarcó en el citado medio.