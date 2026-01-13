Home Nacional "paula narváez sufrió accidente en kayak en el río maullín: fue re..."

Paula Narváez sufrió accidente en kayak en el río Maullín: Fue rescatada tras un operativo

La emergencia se produjo este lunes en el sector El Gato, cuando Narváez, exministra y actual embajadora de Chile ante la ONU, navegaba junto a cuatro adultos y dos menores en kayaks individuales, quienes, al igual que ella, fueron rescatados sin presentar lesiones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Paula Narváez sufrió accidente en kayak en el río Maullín: Fue rescatada tras un operativo

La embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, fue rescatada este lunes junto a seis personas tras sufrir un accidente en kayak en el río Maullín, Región de Los Lagos.

El operativo, que involucró a Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), Bomberos y rescatistas voluntarios, permitió ubicar a los excursionistas mediante un dron y culminó cerca de las 19:00 horas con todos los participantes a salvo y sin lesiones.

Según informó La Tercera, la emergencia se produjo en el sector El Gato, cuando Narváez, exministra y candidata presidencial del Partido Socialista en 2021, navegaba junto a cuatro adultos y dos menores en kayaks individuales.

El procedimiento incluyó la utilización de tecnología aérea para confirmar la ubicación de los afectados y el despliegue de botes salvavidas en un trabajo conjunto entre Carabineros, Bomberos y voluntarios. 

Finalmente, todos fueron rescatados sin presentar lesiones, entre ellos Narváez, quien fue vocera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y mantiene una estrecha relación política con la expresidenta.

En el grupo rescatado se encontraba Narváez, su esposo, sus dos hijas, y otros tres adultos.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el jefe de Zona Los Lagos, el general Jorge Valdivia, detalló en un video que “personas que se encontraban realizando deporte kayak se volcaron por condiciones propias de la corriente del río”. 

A la vez, indicó que los rescatados fueron ubicados “en un islote, aproximadamente dos horas y media después de que sufrieron este percance”.

“Agradecemos la cooperación de Bomberos y todas las personas que nos pudieron apoyar en esta búsqueda, y hoy día poder informar que estas siete personas se encuentran felizmente en su casa”, añadió.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Crimen en Florida: asesinan a educadora de párvulos y ...

La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios (BH) Concepción, confirmó que la víctima presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos.

Leer mas
Nacional
Carabinero es herido a bala durante desalojo de la meg...

Según informó la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, el funcionario “se encuentra estable” y la herida fue a la altura del codo izquierdo. Además, detalló que el personal policial fue atacado con el lanzamiento de “19 bombas incendiarias”.

Leer mas
Nacional
Dorothy Pérez critica proyecto de reajuste al sector p...

La contralora realizó un duro descargo hacia la norma de “amarre”, y a la vez, cuestionó el ingreso de nuevos funcionarios a contrata en altos grados ganando altas remuneraciones, en desmedro del funcionario de planta que llevan años intentando subir de grado y con un sueldo menor.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/