Paula Narváez sufrió accidente en kayak en el río Maullín: Fue rescatada tras un operativo

La embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, fue rescatada este lunes junto a seis personas tras sufrir un accidente en kayak en el río Maullín, Región de Los Lagos.

El operativo, que involucró a Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), Bomberos y rescatistas voluntarios, permitió ubicar a los excursionistas mediante un dron y culminó cerca de las 19:00 horas con todos los participantes a salvo y sin lesiones.

Según informó La Tercera, la emergencia se produjo en el sector El Gato, cuando Narváez, exministra y candidata presidencial del Partido Socialista en 2021, navegaba junto a cuatro adultos y dos menores en kayaks individuales.

El procedimiento incluyó la utilización de tecnología aérea para confirmar la ubicación de los afectados y el despliegue de botes salvavidas en un trabajo conjunto entre Carabineros, Bomberos y voluntarios.

Finalmente, todos fueron rescatados sin presentar lesiones, entre ellos Narváez, quien fue vocera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y mantiene una estrecha relación política con la expresidenta.

En el grupo rescatado se encontraba Narváez, su esposo, sus dos hijas, y otros tres adultos.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el jefe de Zona Los Lagos, el general Jorge Valdivia, detalló en un video que “personas que se encontraban realizando deporte kayak se volcaron por condiciones propias de la corriente del río”.

A la vez, indicó que los rescatados fueron ubicados “en un islote, aproximadamente dos horas y media después de que sufrieron este percance”.

“Agradecemos la cooperación de Bomberos y todas las personas que nos pudieron apoyar en esta búsqueda, y hoy día poder informar que estas siete personas se encuentran felizmente en su casa”, añadió.