PDI detiene a sospechoso de iniciar megaincendio en Biobío: Habría ocupado cocina a leña en mal estado

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves en Concepción por su presunta responsabilidad en uno de los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío durante el fin de semana, según confirmó la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con antecedentes policiales, el sujeto, de nacionalidad chilena, sería el presunto autor material del incendio en Las Trinitarias, el cual provocó que las llamas se extendieran por el sector, dejando un saldo de 20 personas fallecidas.

La investigación apunta a que el incendio se habría originado mientras manipulaba una cocina a leña que se encontraba en malas condiciones, lo que habría desencadenado el siniestro.

El caso se da en medio de una de las emergencias más graves de los últimos años en la región, donde los incendios forestales han dejado al menos 20 víctimas fatales, además de cuantiosas pérdidas materiales y daños a viviendas e infraestructura.

Según consignó Radio Biobío, la fiscal Regional del Bíobío, Marcela Cartagena, detalló que la detención se logró tras un trabajo silencioso y científico desarrollado por la PDI.

A la vez, comentó que el hombre “tiene participación en el incendio que termina provocando las -hasta hoy- 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente del sector Lirquén, y una en la comuna de Tomé, en el sector Punta de Parra”.

El sujeto pasará a control de detención este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción.

En tanto, la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa de la región policial del Biobío de la PDI, manifestó que el detenido tiene antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la Ley de Propiedad Industrial, y mencionó que no puso resistencia a la hora de su arresto.