Persecución policial por robo de vehículo terminó con un sujeto detenido en Macul

De acuerdo con antecedentes policiales, la víctima había sufrido el robo de su camioneta Ford F-150 durante una encerrona ocurrida en la intersección de avenidas Consistorial y Quilín, en la comuna de Peñalolén.

Personal de Carabineros logró esta noche ubicar un vehículo robado y detuvo a su conductor tras una persecución en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes policiales, la víctima había sufrido el robo de su camioneta Ford F-150 durante una encerrona ocurrida en la intersección de avenidas Consistorial y Quilín, en la comuna de Peñalolén, recogió Emol.

El teniente Nicolás Painepi, oficial de ronda Oriente, señaló mediante un video que los funcionarios policiales, “mientras realizaba diversos patrullajes preventivos por la población Santa Julia, en la comuna de Macul, lograron divisar una camioneta Ford F-150 que se movilizaba a gran velocidad, iniciando un seguimiento controlado por el interior de esta comuna”.

El conductor del vehículo finalmente detuvo su marcha en la intersección de las calles Gregorio de la Fuente con Poconchile, donde fue capturado por personal uniformado. La víctima lo reconoció como el autor del robo, permitiendo así recuperar el automóvil sustraído.

El detenido, un joven de 19 años, no mantiene antecedentes policiales.

