Plebiscito: se registraron más de 500 mil constancias para excusarse de votar

Carabineros entregó un balance respecto a la cantidad de personas que presentaron excusas para no votar en el plebiscito constitucional de este domingo, donde el Rechazo a la nueva Constitución se impuso contra el Apruebo.



En total hubo 501.592 registros realizados por la policía uniformada a nivel nacional. De estos, 96.899 fueron en la Región Metropolitana y 404.693 en regiones.



Eran cuatro las motivaciones para no participar de la elección: enfermedad o discapacidad; ausencia del país; un impedimento grave, debidamente comprobado por el juez competente; y encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.



Y si bien solo esta última causante requería dejar constancia ante Carabineros, parte de la población acudió a la comisaría para alegar las otras justificaciones.



El director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Marcelo Araya, detalló que si bien “hubo bastante información” a la población sobre que “la única causal por la que debían ir a comisarías, era por encontrarse a más de 200 kilómetros”, hubo personas que fueron por otras razones.



“Hubo muchas situaciones laborales. Y aquí se había informado que en ese aspecto prima la condición de trabajador”, consignó.



El funcionario policial explicó que los carabineros ofrecían tres opciones para registrar la constancia: Formularios de Unidades Policiales, Comisaría Virtual y Libro de Guardia.



Respecto a la primera, detalló que “era llenar su antecedente en un formulario que proporcionó el Servel y que fue distribuido a los 909 cuarteles que estaban habilitados. Se le entregaba a la persona una copia”.



“También se habilitó un espacio virtual dentro de la misma Comisaría, por parte de Comisaría Virtual, para que se pudiera acoger una constancia en nuestros sistemas computacionales. El carabinero ingresaba la verificación de la persona y se le entregaba una copia de constancia de ese acto, pero tenía que ser en la misma unidad”, agregó.



“Y la tercera alternativa era, a falta de formulario y no habiendo este terminal computacional, el tradicional libro de constancias”, complementó.



Además, remarcó que aquellas personas que no fueron a votar deberán “esperar la citación por parte del Juzgado de Policía Local respectivo. Ante ello, en el caso de quienes acudieron a nuestros cuarteles, mantener en su poder la copia de la constancia que les permitirá establecer ante el tribunal que se encontraban a más de 200 kilómetros”.



“Respecto a las otras figuras, bastan los certificados de trabajo, las licencias médicas u otros antecedentes que acrediten que esa persona se encontraba, por ejemplo, en el extranjero. Y para ello, todo medio es válido para acreditar esa condición”, cerró.