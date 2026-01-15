Por defender a adulto mayor: La hipótesis de cómo habría ocurrido el crimen de Julia Chuñil

Este jueves inició la audiencia de formalización de cargos contra los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Según consignó Emol, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres hijos, mientras que para el exyerno se allanó a la petición de arresto domiciliario nocturno, que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

Los hijos fueron imputados por el delito de parricidio, y el exyerno enfrenta cargos por homicidio calificado.

Adicionalmente, el Ministerio Público formalizó a todo el grupo por el delito de robo con violencia cometido en contra de un adulto mayor de 90 años, al que presuntamente le sustrajeron su pensión.

El crimen de Chuñil

De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2024, alrededor de las 23:00 horas. En ese momento, Javier Troncoso Chuñil habría llegado al hogar que compartía con Chuñil, en supuesto estado de ebriedad.

Mientras el resto de los hijos imputados se encontraba en la vivienda, el sujeto se habría abalanzado con un cuchillo contra un adulto mayor de 90 años, que vivía en una dependencia contigua a la casa habitación, para robarle una pensión de $212 mil.

Según expuso el Ministerio Público, Julia Chuñil salió en defensa de dicho adulto mayor, tras lo cual sufrió el ataque de Javier Troncoso. La investigación establece que el acusado se aprovechó de la indefensión de la víctima, producto de su edad (72 años) y condición física.

Trocoso Chuñil habría ahorcado con ambas manos a su madre, concretando el homicidio.

Luego, los hermanos participaron en el ocultamiento del cuerpo de la mujer, lo que fue observado por el exyerno.

En este sentido, habría acordado ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio y mentir ante las autoridades.

En ese marco, Jeannette Troncoso hizo una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros el 10 de noviembre de ese año.

Cabe recordar que las detenciones de los cuatro imputados se realizaron este miércoles en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías.