“Ahora se sabe la verdad”: Empresario vinculado a desaparición de Julia Chuñil habla tras vuelco en el caso

Juan Carlos Morstadt, que figuró como imputado en la investigación, se pronunció luego de la detención de tres de los hijos y un exyerno de la activista mapuche. “Lo que se rumoraba en el sector era que había que interrogar a la familia”, señaló.

Leonardo Medina
“Ahora se sabe la verdad”: Empresario vinculado a desaparición de Julia Chuñil habla tras vuelco en el caso

Juan Carlos Morstadt, empresario vinculado a la investigación del caso de Julia Chuñil, habló luego de la detención este miércoles de tres de los hijos y un exyerno de la activista mapuche, quienes son acusados como presuntos responsables del crimen.

En diálogo con 24 Horas, Morstadt, que figuró como imputado, se refirió a este último vuelco del caso, y señaló que “estoy impresionado de todos los casos que pasamos y que me inculpaban a mí, me tenían como culpable y ahora realmente se sabe la verdad”. 

También, aseguró que vecinos del sector tenían dudas de los familiares de Julia Chuñil. “Lo que se rumoraba en el sector era que había que interrogar a la familia”, sostuvo. 

“La gente tenía dudas de la familia”, añadió el empresario. 

Consignar que este jueves, a las 11:00 horas, serán formalizados Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, tres de los hijos de la víctima, y también Bermar Bastías, su exyerno. 

Los tres hijos enfrentarán cargos por el delito de parricidio, mientras que el exyerno está acusado por homicidio calificado, con agravante de alevosía.

Caso Julia Chuñil: Encuentran su cédula de identidad en casa de uno de sus hijos imputados
