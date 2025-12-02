Home Internacional "precandidato presidencial de perú sobrevive tras sufrir ataque a ..."

Precandidato presidencial de Perú sobrevive tras sufrir ataque a balazos en su vehículo

Rafael Belaúnde Llosa, abanderado del partido Libertad Popular, sufrió un atentado mientras se desplazaba por el sur de Lima. El político no resultó herido de gravedad.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Precandidato presidencial de Perú sobrevive tras sufrir ataque a balazos en su vehículo

El precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió un ataque a balazos este martes, mientras viajaba en su auto por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. 

Belaúnde, líder del partido de derecha Libertad Popular, resultó ileso tras el atentado, en donde su vehículo recibió varios disparos efectuados por sujetos en moto.

De acuerdo a lo informado por agencia EFE, Belaúnde se trasladaba en su automóvil, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas

Pese a que no resultó con heridas de gravedad, en imágenes se ve al político, de 50 años, con manchas de sangre en la cabeza y la camisa

No obstante, el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola, indicó que la sangre correspondería a lesiones causadas a algún ocupante del vehículo por las esquirlas del parabrisas. 

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, detalló Arriola a la prensa, según consignó T13, mientras que la policía, en su cuenta de X, subrayó que “no se presentaron heridos”

En tanto, el exprimer ministro peruano y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP, declarando que lo ocurrido se trataba de “un mal inicio de la campaña”, haciendo alusión a los comicios generales del 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, sostuvo Cateriano. 

Además, dijo que “la elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Megatoma de San Antonio: Gobierno anuncia expropiación...

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo la tarde de este martes que “usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas”.

Leer mas
Nacional
Decretan alerta roja por incendio forestal en Limache:...

“Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, fue el mensaje del SAE en redes sociales.

Leer mas
Internacional
Maduro: “No queremos la paz de los esclavos, ni ...

El mandatario de Venezuela sostuvo que “queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias” ante miles de seguidores tras una marcha en Caracas. “Colonia nunca, esclavos jamás. Libertad, república, paz con dignidad. Esa es la paz que vamos a preservar. Esa es la paz que vamos a conquistar”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/