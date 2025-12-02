Precandidato presidencial de Perú sobrevive tras sufrir ataque a balazos en su vehículo

El precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió un ataque a balazos este martes, mientras viajaba en su auto por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima.

Belaúnde, líder del partido de derecha Libertad Popular, resultó ileso tras el atentado, en donde su vehículo recibió varios disparos efectuados por sujetos en moto.

De acuerdo a lo informado por agencia EFE, Belaúnde se trasladaba en su automóvil, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas.

Pese a que no resultó con heridas de gravedad, en imágenes se ve al político, de 50 años, con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

No obstante, el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola, indicó que la sangre correspondería a lesiones causadas a algún ocupante del vehículo por las esquirlas del parabrisas.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, detalló Arriola a la prensa, según consignó T13, mientras que la policía, en su cuenta de X, subrayó que “no se presentaron heridos”.

En tanto, el exprimer ministro peruano y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP, declarando que lo ocurrido se trataba de “un mal inicio de la campaña”, haciendo alusión a los comicios generales del 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, sostuvo Cateriano.

Además, dijo que “la elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”.