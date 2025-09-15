Premios Emmy 2025: “Adolescencia”, “The Studio” y “The Pitt” arrasan en drama, comedia y serie limitada

La edición 2025 de los Premios Emmy se celebró en la noche del domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles y en la ceremonia “Adolescencia”, “The Pitt” y “The Studio” se alzaron como las grandes triunfadoras.

“Adolescencia”, la aclamada serie de Netflix y la mejor serie de televisión de 2025 (hasta ahora) según Euronews Culture, ganó el premio a la mejor serie limitada o antológica y al mejor actor de reparto en una serie limitada o película por su joven estrella Owen Cooper, que debutó en “Adolescencia”.

Con solo 15 años, Cooper se convierte en el más joven en ganar este premio y se impuso a competidores de la talla de Javier Bardem (‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez’), Peter Sarsgaard (“Presunto inocente”) y su propia compañera de reparto en “Adolescencia”, Ashley Walters.

Como referencia, Roxana Zal sigue siendo la ganadora más joven, ya que tenía 14 años cuando ganó un Emmy en 1984 por “Amelia, mi hija, mi amor”.

Owen Cooper con su Emmy AP Photo

“Adolescencia” también fue premiada por los coprotagonistas de Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty y el director Philip Barantini.

La descarnada serie narra la historia de un adolescente detenido por el asesinato de una compañera de clase. Fue muy elogiada no solo por su guión, sus interpretaciones y su brillantez técnica -cada episodio se rodó en una sola toma continua-, sino también por suscitar conversaciones vitales sobre la corrosiva misoginia en línea y el control de las redes sociales sobre las mentes de los jóvenes.

La serie ha provocado un importante cambio sociopolítico tanto en el Reino Unido como en Francia, ya que el Gobierno francés se ha unido al británico en la decisión de mostrar la serie a los escolares.

En su discurso de aceptación, Cooper dijo: “Es tan surrealista. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba estar ni siquiera en Estados Unidos, y menos aquí. Así que creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes conseguir cualquier cosa en la vida“.

Y añadió: “¿A quién le importa si pasas vergüenza? Todo puede ser posible. Hace tres años no era nada, ahora estoy aquí“. “Te demuestra que cualquier sueño es posible”, dijo Graham, que también fue cocreador de la serie, al recoger su propio premio de interpretación.

Stephen Graham AP Photo

El equipo de ‘Adolescencia’ con sus Emmys AP Photo

Otros grandes ganadores de la noche fueron la sátira hollywoodiense de Seth Rogen “The Studio”, que dominó las categorías de comedia con premios a la dirección, guión y mejor actor, así como a la mejor serie de comedia en general.

“The Studio” batió el récord de mayor número de victorias de una comedia para una sola serie, con 13 premios en total, nueve de los cuales ya se habían ganado en la ceremonia de las Artes Creativas del pasado fin de semana.

El programa también hizo historia al convertirse en la serie de comedia más premiada en una sola temporada. Batió el récord anterior de 11 establecido por “The Bear” (“El Oso“) el año pasado.

Seth Rogan AP Photo

El equipo de ‘The Studio’ con sus Emmys AP Photo

Por otra parte, el drama médico “The Pitt” -también uno de los mejores programas de 2025 (hasta la fecha) según “Euronews Culture”- fue elegida mejor serie dramática y sus protagonistas, Noah Wyle (mejor actor) y Katherine LaNasa (mejor actriz de reparto), recibieron sendos premios en esa categoría.

Noah Wyle AP Photo

Tramell Tillman, protagonista de “Separación”, hizo historia al convertirse en el primer hombre negro en ganar el Emmy al mejor actor de reparto en una serie dramática, mientras que Britt Lower, su compañera de reparto, fue nombrada mejor actriz principal en la misma categoría.

Tramell Tillman AP Photo

“Last Week Tonight with John Oliver” se llevó dos premios a la mejor serie de variedades y a la mejor serie guionizada de variedades, mientras que “The Late Show with Stephen Colbert”, que fue polémicamente cancelado a principios de año, se llevó el premio a la mejor serie de entrevistas.

“A veces sólo sabes de verdad cuánto amas algo cuando tienes la sensación de que puedes perderlo”, dijo Colbert al público mientras su equipo vitoreaba su nombre.

Stephen Colbert recibe una gran ovación AP Photo

Colbert recibió una gran ovación al presentar un premio al principio de la noche. Bromeó: “Mientras tengo vuestra atención, ¿alguien está contratando? Porque tengo 200 candidatos muy bien cualificados aquí conmigo esta noche, que estarán disponibles en junio”.

Muchos percibieron el final del programa de Colbert como un castigo al presentador y un aplacamiento al presidente Donald Trump después de que Colbert critica duramente un acuerdo legal entre el presidente y Paramount, que necesitaba la aprobación de la Administración para una venta a Skydance Media.

Stephen Colbert AP Photo

También cabe destacar este año una nueva política para la ceremonia de los Emmy. El presentador Nate Bargatze comenzó la noche diciendo que una donación de 100.000 dólares (85.237 euros) que estaba haciendo a la caridad se reduciría por cada discurso que superara el límite de tiempo, y cada discurso corto añadiría más dinero al fondo.

La ceremonia terminó con su anuncio y el de la cadena “CBS” de que donarían 250.000 dólares (213.089 euros) en total a la organización benéfica estadounidense Boys & Girls Clubs of America.

LA LISTA DE LOS GANADORES 2025

Serie dramática: ‘The Pitt’

Actor principal de serie dramática: Noah Wyle, ‘The Pitt’

Actriz principal de serie dramática: Britt Lower, ‘Separación’ (‘Severance’)

Actor de reparto en una serie dramática: Tramell Tillman, ‘Separación’

Actriz de reparto en una serie dramática: Katherine LaNasa, ‘The Pitt’

Dirección de serie dramática: Adam Randall, ‘Caballos lentos’ (‘Slow Horses’)

Guión de serie dramática Dan Gilroy, ‘Andor’

Serie de comedia: ‘The Studio’

Actor principal en una serie de comedia: Seth Rogen, ‘The Studio’

Actriz principal de comedia: Jean Smart, ‘Hacks’

Actriz de reparto en una serie de comedia: Hannah Einbinder, ‘Hacks’

Actor de reparto en una serie de comedia: Jeff Hiller, ‘Alguien en algún lugar’

Dirección de una serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg, ‘The Studio’

Guión para una serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez, ‘The Studio’

Serie limitada, serie antológica o película: ‘Adolescencia’

Actor principal en una serie limitada, serie antológica o película: Stephen Graham, ‘Adolescencia’

Actriz principal de serie limitada, antología o película: Cristin Milioti, ‘El pingüino’

Actor de reparto en una serie limitada, serie antológica o película: Owen Cooper, ‘Adolescencia’

Actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película: Erin Doherty, ‘Adolescencia’

Dirección de una serie limitada, serie antológica o película: Philip Barantini, ‘Adolescencia’

Guión de serie limitada, antológica o película: Jack Thorne y Stephen Graham, ‘Adolescencia’

Especial de variedades: ‘SNL 50: Especial aniversario’

Serie de variedades guionizada: ‘Last Week Tonight con John Oliver’

Guión de una serie de variedades ‘Last Week Tonight con John Oliver’

Serie de entrevistas: ‘The Late Show with Stephen Colbert’

Programa de telerrealidad: ‘Los traidores’

Premio Humanitario Bob Hope: Ted Danson y Mary Steenburgen