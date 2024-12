Presidenta de la Sofofa por pensiones: “Ley del todo o nada nos lleva al suma cero”

La presidenta de Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, puso una luz de alerta sobre la discusión legislativa en torno a la reforma al sistema de pensiones, sobre la que no hay acuerdo y cuya tramitación se retomará en enero del próximo año, luego del receso en el trabajo de fin de año en el Congreso.



“Afortunadamente han empezado a aparecer voces más de consenso”, comentó Navarro en diálogo con T13 Radio, junto con destacar que esta imposibilidad de llegar a acuerdo entre los distintos sectores políticos deja como mensaje que “la ley del todo o nada nos lleva al suma cero”.



“Cuando voy con postura rígida y no estoy dispuesta a escuchar al otro, a ponerme en la vereda del bien común la verdad es que no vamos a lograr ningún avance. No podemos darnos el lujo de esperar al próximo gobierno”, comentó la ejecutiva.



Navarro agregó que “en el debate democrático hay que escuchar a todas las partes. Uno no diseña las leyes en su casa entre cuatro paredes solo basado en evidencia académica. Hay que ver cuánto de esto tiene pertinencia, algún grado de factibilidad para que las cosas ocurran”.



“Sabemos que no somos colegisladores, pero ponemos un punto de vista porque esto tiene implicancias en nuestros trabajadores”, afirmó. Su convicción es que hay espacio para alcanzar un acuerdo, en el entendido, según ella, que la ciudadanía ha manifestado que quiere que la mayor parte del ahorro vaya a cuentas individuales.



“Si miramos esta discusión hace cuatro años era bastante distinto. En este momento las condiciones son otras y la discusión se ha centrado mucho en cómo vamos a tener una reforma que tenga gran parte de los ahorros en la cotización individual y que lleguemos a un acuerdo que beneficie a más jubilados”, planteó.



Navarro aseguró que “hay evidencia” que respalda este deseo de sectores alienados con la derecha en el Congreso.



“En la última encuesta se ve que el 80% está a favor de que gran parte de los ahorros vayan a cotización individual. La ciudadanía está cansada de que llevemos más de 10 años tratando de llegar a un acuerdo y mientras tanto no estamos mejorando las pensiones”, afirmó. “La ley del todo o nada no nos va a llevar a un espacio de encuentro y resolver el tema, y cada día que dejamos de avanzar en este tema, son pensiones que no mejoran”, dijo.



En ese sentido, reconoció que aún quedan temas pendientes para que se selle el acuerdo en el Senado.



“Está bien encaminado. 5,5% de los ahorros irían a capitalización individual, resuelve un montón de cosas y el clima social. Tenemos un periodo de tiempo en que esto no va a volver a ser un tema, falta mucho paño por cortar”, señaló.



También abordó las críticas del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, al Presidente Boric, sobre lo cual opinó que esos dichos no favorecen la amistad cívica.



“Creo que dichos como ese no favorecen a la democracia. Vivimos en un país democrático donde las instituciones funcionan. La ciudadanía eligió un presidente y creo que lo más importante es resguardar la institucionalidad. Hay que ser cuidadosos con ese tipo de comentarios. No favorecen a la amistad cívica que tenemos que tener con nuestro país vecino”, sostuvo.



Y por último, indicó que le parece adecuado que haya un impuesto al dividendo, ya que a su juicio eso favorece la inversión.



“El ministro manifiesta que debiera bajar de 27% a 25%, pero agrega un punto de desarrollo llegando al 24% y pone otros incentivos que no se conocen mucho y que esto se compense con un impuesto al dividendo. Ahí queda bien empaquetado”, dijo.



“La baja del impuesto de primera categoría se compensaría con impuesto al dividendo, y al poner impuesto al dividendo hay mucho más incentivo de invertir. Eso favorecería que haya más inversión”, concluyó.