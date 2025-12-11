Home Internacional "presidenta de partido opositor venezolano criticó a jara por sus ..."

Presidenta de partido opositor venezolano criticó a Jara por sus dichos sobre Machado

Desde Oslo, María Beatriz Martínez, en conversación con Radio Pauta, dijo que “soy muy respetuosa y la verdad es que no me gustaría emitir opinión, pero creo que es risible y además la deja muy mal parada”.

Patricia Schüller Gamboa
Presidenta de partido opositor venezolano criticó a Jara por sus dichos sobre Machado

Desde Oslo, la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, destacó el significado del Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado y lo vinculó directamente con la resistencia democrática en Venezuela.

“Nos pertenece a todos los venezolanos”, afirmó, subrayando que “el reconocimiento internacional no solo enaltece a la líder opositora, sino que también marca un punto de inflexión en la comprensión global de la crisis”.

En conversación con Radio Pauta, la dirigenta también se refirió a las declaraciones de la candidata oficialista chilena, Jeannette Jara, en el debate presidencial de Anatel. “Soy muy respetuosa y la verdad es que no me gustaría emitir opinión, pero creo que es risible y además la deja muy mal parada”, señaló. Y añadió: “No reconocer la gesta heroica del pueblo venezolano (…) tiene un viso de egoísmo y parcialidad”.

Respecto a la salida de Machado del país y los riesgos de su eventual regreso, Martínez indicó que evidencian fisuras en el régimen de Nicolás Maduro. “Para que María Corina haya salido también se ve claramente las rupturas internas que tiene el régimen”, explicó, agregando que la determinación de la opositora es absoluta y que “va a regresar”, porque tanto la dirigencia como la ciudadanía mantienen la convicción de que la libertad está cerca.

La líder opositora advirtió que el gobierno enfrenta un desgaste profundo y carece de respaldo popular, recordando que fue “derrotado por las vías pacíficas del voto” y que ha respondido con represión sistemática. A ello sumó críticas a la manipulación mediática oficialista: “El régimen siempre miente”, dijo, acusando intentos de distorsionar lo ocurrido en Oslo pese a la atención internacional.

Al finalizar, la presidenta de Primero Justicia calificó las últimas acciones del gobierno como prácticas de terrorismo de Estado y alertó sobre la gravedad de mantener una estructura que describió como criminal.

Codina: dichos sobre Machado confirman que Jara es “comunista de tomo y lomo”
