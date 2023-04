Presidente Boric pidió “no confundir a todos los migrantes con delincuentes”

En el marco de su gira por Arica, el Presidente Gabriel Boric abordó el denominado “criterio Valencia”, referida a la instrucción del fiscal nacional, Ángel Valencia, de pedir prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que cometan algún delito.



El fiscal nacional ordenó la medida después del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma, ocurrido el pasado miércoles en el centro de Santiago y que se transformó el tercer asesinato de un carabinero en menos de un mes.



“Chile tiene el derecho y el deber de saber quiénes están en su territorio. En eso, no tenemos ninguna duda. Las personas que han ingresado de manera irregular al país tiene que ser identificadas y estamos trabajando firmemente en eso”, indicó el Mandatario al ser consultado por el tema durante la inauguración del embalse Chironta.



Boric advirtió que ante “la preocupación que existe en nuestro país producto de la migración hemos avanzado de manera progresiva, pero aún es pronto para dar evaluaciones definitivas”.



“Que no les quepa duda que la protección y el resguardo de nuestras fronteras es una tarea que hemos emprendido mejorando las condiciones habilitantes, mejorando las condiciones en que están nuestros carabineros y militares, y estableciendo nueva legislación”, indicó.



Sin embargo, subrayó que “la migración en sí misma no es un delito y quiero que seamos muy cuidadosos con esto. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes, eso es importante decirlo aunque a veces sea impopular”.



Pidió que “no miremos a la persona que migra como un enemigo o adversario, sino a la persona que delinque como tal. Y en donde no importa cuál sea su nacionalidad, como ha demostrado bien la PDI y Carabineros, las vamos a perseguir, las vamos a encontrar y las vamos a encerrar”.



“Los delincuentes en Chile tienen que saber y en particular el narco, que con ellos no vamos a tener tregua. Y en esto todas las instituciones del Estado, estamos en una misma línea”, agregó.