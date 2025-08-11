Presidente Boric publicó test de drogas y cuestionó: “la desinformación es un peligro para la democracia”

El Presidente Gabriel Boric confirmó este lunes que se sometió a dos pruebas de detección de drogas, una de orina y otra de pelo, ambas con resultado negativo.

A través de su cuenta de X, el Mandatario difundió los certificados de los exámenes realizados en junio y cuestionó la campaña de desinformación surgida en torno al tema.

“Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, publicó.

Boric advirtió que “la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla”. Además, llamó al Congreso a “avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro…

VALLEJO CRITICÓ “CAMPAÑAS SUCIAS”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, valoró “lo legítimo que puede ser la discusión legislativa para elevar estándares al respecto” y la “transparencia respecto a este tipo de test”.

No obstante, recalcó que “otra cosa muy distinta es quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña en contra del Presidente de la República, no solo para denostar su imagen, sino que instalar una sospecha”.

Vallejo acusó que “son personas que no les interesa la transparencia y el estándar, les interesa dañar a través de la mentira, del engaño y la sospecha”.

En ese sentido, sostuvo que en el contexto electoral “tenemos dos campañas sucias”: una contra la candidata Evelyn Matthei, “para instalar que podría tener alzheimer”, y otra contra Boric, “pretendiendo relacionarlo con un supuesto consumo”.

Finalmente, afirmó que “quienes levantan esto no buscan realmente elevar la transparencia, sino atacar y denostar mediante la mentira, el engaño y la sospecha”.