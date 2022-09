Presidente de la Cámara destacó “experiencia” de Uriarte tras primera reunión

La nueva ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, visitó este miércoles el Congreso en el marco de su nuevo rol tendiendo puentes.



Uriarte sostuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), el cual destacó que se trata de “una persona con experiencia política” y “con buenas redes”.



“Creo va a hacer un tremendo desempeño en una tarea fundamental que se nos viene por delante, que es coordinar para avanzar en una agenda legislativa que permita solucionar los grandes problemas que aquejan a las familias chilenas”, destacó Soto tras la cita.



Además, el legislador apuntó al inicio de “las conversaciones para el acuerdo de una nueva hoja de ruta de cambio constitucional, en conjunto con el Senado y con el Ejecutivo”.



En esa línea, anunció que a las 15:00 horas fueron convocados todos los jefes de bancadas y presidentes de partidos a la Biblioteca del Congreso Nacional para trazar una hoja de ruta después del triunfo del Rechazo.



“No me cabe ninguna duda que (Uriarte) va a facilitar el diálogo y el consenso. Y más temprano que tarde tendremos un acuerdo transversal que señale con claridad al país cual va a ser la hoja de ruta para tener un nuevo proceso constituyente, donde hagamos las cosas bien, se concite el apoyo y la adhesión mayoritaria de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas”, indicó.



Respecto a diferencias con el trabajo de Jackson en la Segpres, el diputado explicó que “hay una continuidad de equipos. La subsecretaria Macarena Lobos ha hecho una tremenda labor de coordinación técnica y articulación política, hay equipo detrás como Nicolás Facuse, que están realizando una labor importante”.



De todas formas, remarcó que Uriarte “verá como reorganiza el trabajo de sus propios equipos. Pero hay un cambio de aire muy positivo, vamos a reconstruir las relaciones entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, y vamos a avanzar juntos en materias que signifiquen cosas concretas para la ciudadanía”.



Por su parte, Uriarte afirmó que “nuestra inspiración, nuestro ánimo, es tender los puentes, generar diálogo, conversar, generar acuerdos, encontrarnos, a partir de algo tan importante como es el buen trato, la amabilidad y los fundamentos”.



Además, advirtió que “el pueblo chileno quiere una nueva Constitución para Chile con otras características, que tenga un corazón distinto”, ante lo cual ratificó la conformación de “una mesa tripartita (Cámara de Diputados, Senado y Gobierno), de carácter técnico, para apoyar el proceso de construcción y seguimiento de lo que es este nuevo itinerario constitucional”.



Sobre las reformas, la secretaria de Estado indicó que “hay un punto que no está en discusión: las personas quieren una reforma de pensiones, también quiere una reforma en tema de salud, y se necesita en forma urgente una reforma tributaria. (…) “Ahora tenemos que sentarnos, conversar, llevar adelante este proceso, y dar solución a los problemas que tienen las familias chilenas”.



Consultada si hay que abandonar los extremismos, respondió que “el llamado que hay es a entendernos con fundamentos, con argumentos, con una conversación franca, directa, donde todos pongamos lo mejor de nosotros para encontrarnos, y no nos enredemos en términos que solo hacen construir eslogan que no aportan a una discusión”.