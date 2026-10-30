Presidente Kast designa a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

El Ministerio de Justicia confirmó que el Presidente José Antonio Kast designó a Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia. Esto en reemplazo de Luis Silva, a quien se le pidió la renuncia.



Josefina Soto es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, el mundo académico y el ámbito jurídico.



También ha desempeñado funciones en los ministerios de Hacienda y Energía, además de integrar el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023.



Además, en 2015 fue reconocida con el premio “100 Mujeres Líderes”, otorgado por Mujeres Empresarias y El Mercurio.



El ministro Fernando Rabat, en su cuenta de X, expresó su “reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte”.



“Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”, añadió.



Más temprano, en el Congreso, ambos dieron un punto de prensa en que Silva admitió que su polémico video de anoche, en el que aclaró su actuación en la polémica por la rebaja de condenas, fue difundido sin conocimiento del ministro Rabat.







