Primera medida por emergencia económica: Petro anuncia “sueldo mínimo vital”

El mandatario de Colombia adelantó esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que ha destacado que el país latinoamericano contará “por primera vez” con un sueldo mínimo fijado por ley.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un salario mínimo “vital” para 2026, asegurando que permitirá a los trabajadores “recuperar poder adquisitivo”, un día después de decretar la emergencia económica por la negativa del Congreso a la Ley de Financiación.

“Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto”, indicó antes de puntualizar que el monto dependerá de “la canasta mínima vital de una familia, cuánta gente trabaja en promedio en la familia” y que estará “basado en la OIT, la Constitución y en la jurisprudencia”.

El anuncio llega después de decretar la emergencia “económica y social” por un período de 30 días, lo que le permitirá aprobar nuevos impuestos, al alegar la “incapacidad material y jurídica de garantizar (…) el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”.

La medida de emergencia económica la adoptó tras la negativa del Congreso a la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para el completar el presupuesto de 2026.

Petro declara emergencia económica y social para cobrar impuestos por decreto
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa
