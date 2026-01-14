Qué hacer en Santiago: conoce las plazas históricas de la capital

Las plazas históricas de Santiago concentran siglos de historia, vida urbana y patrimonio en pleno corazón de la ciudad. Caminar por estos espacios permite descubrir cómo se fue construyendo la capital, desde sus orígenes hasta los barrios que hoy reúnen cultura, arte y encuentro.

Este recorrido transforma cada plaza en una puerta de entrada a los lugares turísticos de Chile, reflejando tradiciones, arquitectura y memoria, que las convierte en paradas claves, si andas buscando qué hacer en Santiago para quienes quieren conocer la ciudad desde su identidad.

Plaza de Armas de Santiago

Dirección: Pl. de Armas, 8320341 Santiago, Región Metropolitana.

La Plaza de Armas de Santiago es el corazón histórico de la capital y uno de los lugares turísticos de Chile más representativos. Ubicada en el punto conocido como Kilómetro Cero, este espacio marca el origen de la ciudad y reúne siglos de historia, vida urbana y patrimonio.

A su alrededor se levantan edificios emblemáticos como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y el Correo Central, que reflejan el desarrollo político, religioso y social de Santiago desde su fundación en 1541. Además, la plaza es un punto lleno de movimiento, donde conviven artistas, fotógrafos antiguos y músicos callejeros.

Entre sus atractivos destacan la estatua de Pedro de Valdivia, el monumento al Pueblo Indígena y la escultura “A la libertad de América”, símbolos que conectan la plaza con la historia y la identidad del país.

Plaza Yungay

Dirección: Santo Domingo 2745-2799, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicada en el corazón del barrio patrimonial Yungay, esta plaza es uno de los espacios públicos más tradicionales de Santiago y un gran lugar para visitar por si te preguntas ¿qué hacer en Santiago? cuando se busca conocer la historia y vida de barrio.

Fue creada en 1839 como homenaje a la Batalla de Yungay, un hito de la Guerra contra la Confederación Perú – Boliviana, y desde entonces ha sido el principal lugar de encuentro del sector.

En su centro se alza el Monumento al Roto Chileno, una escultura en bronce del artista Virginio Arias inaugurada en 1888, que rinde tributo al hombre del pueblo y a su rol en la historia del país. Cada 20 de enero, los vecinos conmemoran aquí la Fiesta del Roto Chileno, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas del barrio.

Plaza Brasil

Dirección: Compañía de Jesús 208, Santiago, Región Metropolitana.

La plaza se encuentra dentro del patrimonial Barrio Brasil. Su origen se remonta a comienzos del siglo XX, Plaza Brasil adquirió su sello más característico en 1992, cuando la artista Federica Matta instaló un conjunto de esculturas-juego coloridas y de gran formato, inspiradas en paisajes y símbolos de la identidad chilena.

Estas obras transformaron el lugar en un espacio pensado especialmente para niños y familias, pero también en un ícono artístico al aire libre. Hoy, la plaza es un punto central del barrio, rodeada de centros culturales, cafés y restaurantes, lo que la convierte en un lugar ideal para reunirse, pasear o disfrutar del ambiente.

Plaza Ñuñoa

Dirección: Manuel de Salas 71, 7750000 Ñuñoa, Región Metropolitana.

La Plaza Ñuñoa es uno de los espacios públicos más activos de la comuna, por si andas buscando qué hacer en Santiago. Reúne antiguos árboles, una gran fuente de agua, espacios culturales como la Sala de Arte y el Espacio Ñuñoa, además de un boulevard gastronómico que concentra cafés, bares y restaurantes.

Además de ser sede de ferias, presentaciones artísticas y eventos como la Feria del Libro de Ñuñoa, la plaza se extiende hacia un sector más relajado, donde los espacios de encuentro refuerzan su identidad, convirtiéndola en uno de los puntos más dinámicos del barrio.