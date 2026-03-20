Qué hacer en Santiago: conoce los locales de Providencia que están participando en The Top Sándwich 2026

Si estás buscando qué hacer en Santiago, la nueva edición de The Top Sandwich 2026 se posiciona como un panorama imperdible en Providencia. Durante varios días, distintos locales de la comuna se suman a esta ruta del sándwich con creaciones especialmente diseñadas para competir.

La promoción está disponible desde el 18 al 29 de marzo, con precios especiales según el medio de pago, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para probar nuevas propuestas dentro de la competencia. Además, los clientes pueden votar por su favorito a través del sitio oficial del evento, siendo parte activa de esta ruta gastronómica que reúne a distintos locales de la ciudad.

Qué hacer en Santiago: sándwiches clásicos y contundentes

Dosis Coffee

Dirección: General Salvo 20, cowork Taller 1, Providencia, Región Metropolitana.

Dosis Coffee es uno de los locales de Providencia que se suma a The Top Sandwich 2026 con dos opciones que destacan por su combinación de sabores y formato accesible.

Para esta edición, el café presenta sus propuestas en pan brioche. Como primera opción tienen el “Pollo Tocino en Brioche”, que incluye pollo, tocino, queso cheddar, cebolla encurtida, lechuga y lactonesa de cilantro, también tienen el “Champi Pimentón en Brioche”, una alternativa vegetariana con champiñones, pimentón, cheddar y los mismos acompañamientos que potencian el sabor.

Moscowa Restobar

Dirección: Av Condell 1213, Providencia, Región Metropolitana.

Su creación es “El Legendario”, un sándwich preparado en pan ciabatta tostado, con carne mechada de cocción lenta, tomate fresco, lechuga crocante y una salsa de la casa.

Junta los ingredientes clásicos, pero elevando la experiencia con una preparación y un equilibrio entre lo jugoso, lo fresco y lo crujiente.

Ubicado en Providencia y con horarios extendidos, Moscowa se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de un buen sándwich en un ambiente más nocturno, siendo una parada imperdible dentro de esta ruta gastronómica en qué hacer en Santiago.

ONE GUY AMERICAN BURGERS

Dirección: Santa Magdalena 88, local 9, Providencia, Región Metropolitana.

Su apuesta para esta edición es el “Mexican Dip”, un sándwich inspirado en la cocina mexicana que combina birria, queso fundido y cebolla caramelizada, acompañado de un caldo de birria para potenciar aún más la experiencia.

Esta preparación destaca por su intensidad de sabor y su formato, ideal para quienes buscan algo más jugoso y diferente dentro de la competencia. La mezcla entre lo salado, lo especiado y la textura del queso derretido lo convierten en una alternativa atractiva para los amantes de las hamburguesas más contundentes.

Qué hacer en Santiago: opciones innovadoras con sabores internacionales

Holy Moly

Dirección: Av Hernando de Aguirre 129, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar propuestas más innovadoras, presentan dos alternativas de Sándwich, el “K-Top Sándwich”, que combina chicken tenders, queso cheddar, tocino, lechuga, pepinillos y una salsa asiática con notas a kimchi, y el “K-Top Veggie”, una versión vegetariana con hamburguesa de garbanzos, cheddar y la misma base de sabores que le da ese toque distintivo.

Ambas opciones destacan por su mezcla entre lo crujiente, lo cremoso y lo ácido, logrando un equilibrio que las convierte en una propuesta diferente dentro de la ruta del sándwich.

Nanas Fruit

Dirección: Emilio Vaisse 608, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Ricardo Lyon 748, Providencia, Región Metropolitana.

Su apuesta es el “Nana’s Smoke Chicken”, un sándwich que combina pollo y tocino crujiente con ensalada coleslaw, todo bañado en un aderezo de la casa con notas dulces y ahumadas.

La mezcla de texturas, entre lo crocante del tocino, lo jugoso del pollo y lo fresco del coleslaw, logra un equilibrio que lo convierte en una alternativa diferente dentro de la competencia.

Con locales en Providencia y un formato pensado tanto para consumo en el lugar como para llevar. Nanas Fruit se suma a esta ruta gastronómica como una opción atractiva para quienes buscan qué hacer en Santiago, recorriendo y probando distintos estilos de sándwich en la ciudad.

Qué hacer en Santiago: alternativas veganas entre los Sándwich

Katako Vegan

Dirección: Seminario 130, Providencia, Región Metropolitana.

Su apuesta es “El Chacarero Dorado”, un sándwich que toma la base del tradicional chacarero y lo transforma con ingredientes plant-based. Está preparado en marraqueta crujiente, con seitán hecho en casa, porotos verdes, ají verde, tomate confitado, mermelada de ají y mayonesa de cilantro.

La combinación, lo jugoso del relleno y el toque picante lo convierten en una alternativa atractiva tanto para veganos como para quienes buscan probar algo distinto, por lo que Katako Vegan se posiciona como una parada imperdible dentro de la ruta del sándwich.