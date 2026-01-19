Qué hacer en Santiago: descubre la gastronomía turca en la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago y eres amante de la gastronomía internacional, la Región Metropolitana ofrece múltiples opciones. Desde clásicos como kebabs, hasta postres tradicionales como baklava, descubrir estos sabores se convierte en una experiencia que trasciende lo culinario, permitiéndote recorrer rincones llenos de cultura y tradición.

Además, explorar la gastronomía turca puede sumarse a tu recorrido por los lugares turísticos de Chile, agregando un sabor único a tu visita por la capital. En esta guía te mostramos los mejores lugares para disfrutar de la auténtica comida turca en Santiago.

Meze

Dirección: Manuel Montt 270, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Piso -2, MUT

Meze es uno de los destinos más emblemáticos para descubrir la gastronomía turca en Santiago, reconocido internacionalmente por su propuesta auténtica y sabores que transportan directamente a Estambul.

En 2022 fue elegido como el Mejor Restaurante Turco de América en los International Dining Awards, un reconocimiento que celebra su calidad, autenticidad y la experiencia culinaria que ofrece.

Aquí puedes probar desde clásicos como kebabs y mezes variados hasta preparaciones más elaboradas con carne de cordero y verduras sazonadas con especias típicas, además de opciones vegetarianas y coctelería inspirada en sabores de Medio Oriente.

Horario:

Lunes a sábado: 12:30 a 23:00 hrs.

Domingo: 12:30 a 21:30 hrs.

Evin Doner

Dirección: Av. Providencia 1437, Providencia, Región Metropolitana.

Con una carta que incluye doner kebab, kebabs en pan pitta, falafel, iskender, adana kebab y opciones vegetarianas, este lugar destaca por sus preparaciones generosas y bien condimentadas que reflejan la tradición del kebab turco.

El ambiente es relajado y adecuado tanto para almuerzos como para una cena casual, haciendo de Evin Doner una excelente parada para descubrir la gastronomía turca dentro de Santiago.

Horario:

Lunes a domingo: 12:30 a 23:00 hrs.

Turkish Kebab Alibey

Dirección: Vilanova 293, Las Condes, Región Metropolitana.

Turkish Kebab Alibey es una destacada propuesta de cocina turca en Santiago, ideal para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y desean explorar sabores auténticos de la comida turca.

El local combina una ambientación acogedora con una carta que incluye diversas preparaciones turcas tradicionales, como durum kebab con carne o pollo, acompañado de vegetales y salsas caseras, opciones vegetarianas e incluso postres típicos como baklava.

Los visitantes destacan el ambiente cálido y la atención amable, así como la posibilidad de disfrutar de bebidas tradicionales como té turco o café preparado al estilo turco mientras degustan sus platos favoritos.

Horario:

Martes a domingo: 13:00 a 21:30 hrs.

@albertosiredey Si quieres disfrutar de la verdadera gastronomía turca en Santiago, tienes que conocer Turkish Kebab Alibey. Este acogedor lugar sin pretensiones está atendido por sus dueños, Aykiz y Ali, un matrimonio turco-chileno que han traído a Chile una auténtica experiencia culinaria de su tierra natal. Ali, con su pasión por la cocina, y Aikiz, con su conocimiento de las tradiciones turcas, han creado un rincón en Santiago donde cada plato es una celebración de los sabores y olores característicos de Turquía. El ambiente cálido y familiar del lugar, combinado con la hospitalidad de sus dueños, te hará sentir como en casa mientras disfrutas de una experiencia gastronómica única y auténtica. Esto fue lo que probré: – Dörtlü Meze: 4 meze a base de: hummus, mix de pimentones, ezme y berenjena asada al ajo. Suaves tostadas de pan pita y papas fritas – Pideli Köfte: Clásicas albóndigas turcas de vacuno. Base de pan turco “pide” trozado, pasta de tomate y mantequilla. A su lado tomate y pimentón asado, y cremas para acompañar. – Iskender Kebab: Suaves y jugos cortes de carne y pollo sobre base de pan turco “pide”, pasta de tomate marinada, mantequilla y salsas para acompañar. – Burma + Mix Baklava: burma nuez molida y almíbar, baklava chocolate, baklava nuez. – Café turco: preparación tradicional en arena. Mi experiencia en Turkish Kebab Alibey fue inolvidable; el sabor auténtico de cada plato y la cálida atención de Aikiz y Ali realmente me encantaron. Este lugar es una joya escondida en Santiago que no te puedes perder. Te invito a descubrirlo y disfrutar de una verdadera experiencia gastronómica turca. 📍Vilanova 293, Las Condes. Ⓜ️ Metro Los Dominicos #santiagodechile #gastronomia #chile ♬ original sound – DecibelStudiosLA – boleroswithattitude

Turkish Café

Dirección: Av. Italia 1634, local 8 y 9, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Un rincón especial en Barrio Italia donde se respira la auténtica cultura turca en cada detalle. Este local combina gastronomía tradicional con un ambiente acogedor, decorado con alfombras, lámparas y artesanías que evocan Estambul.

Además, ofrece platos clásicos como shawarma, falafel, baklava y café turco preparado al estilo tradicional sobre arena caliente.

Además de su carta de comida, Turkish Café sorprende con una selección de té turcos de especialidad y bebidas típicas que complementan la experiencia sensorial. Sus terrazas interior y exterior, junto a un servicio amable y detalles culturales como la lectura de la borra del café, convierten la visita en un viaje culinario para quienes aún no saben qué hacer en Santiago.

Horario: