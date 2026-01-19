Qué hacer en Santiago: descubre la gastronomía turca en la capital

Si te preguntas qué hacer en Santiago y eres amante de la gastronomía internacional, la Región Metropolitana ofrece múltiples opciones. Desde clásicos como kebabs, hasta postres tradicionales como baklava, descubrir estos sabores se convierte en una experiencia que trasciende lo culinario, permitiéndote recorrer rincones llenos de cultura y tradición.
Además, explorar la gastronomía turca puede sumarse a tu recorrido por los lugares turísticos de Chile, agregando un sabor único a tu visita por la capital. En esta guía te mostramos los mejores lugares para disfrutar de la auténtica comida turca en Santiago.
Meze
Dirección: Manuel Montt 270, Providencia, Región Metropolitana.
Dirección: Piso -2, MUT
Meze es uno de los destinos más emblemáticos para descubrir la gastronomía turca en Santiago, reconocido internacionalmente por su propuesta auténtica y sabores que transportan directamente a Estambul.
En 2022 fue elegido como el Mejor Restaurante Turco de América en los International Dining Awards, un reconocimiento que celebra su calidad, autenticidad y la experiencia culinaria que ofrece.
Aquí puedes probar desde clásicos como kebabs y mezes variados hasta preparaciones más elaboradas con carne de cordero y verduras sazonadas con especias típicas, además de opciones vegetarianas y coctelería inspirada en sabores de Medio Oriente.
Horario:
- Lunes a sábado: 12:30 a 23:00 hrs.
- Domingo: 12:30 a 21:30 hrs.
Evin Doner
Dirección: Av. Providencia 1437, Providencia, Región Metropolitana.
Con una carta que incluye doner kebab, kebabs en pan pitta, falafel, iskender, adana kebab y opciones vegetarianas, este lugar destaca por sus preparaciones generosas y bien condimentadas que reflejan la tradición del kebab turco.
El ambiente es relajado y adecuado tanto para almuerzos como para una cena casual, haciendo de Evin Doner una excelente parada para descubrir la gastronomía turca dentro de Santiago.
Horario:
- Lunes a domingo: 12:30 a 23:00 hrs.
Turkish Kebab Alibey
Dirección: Vilanova 293, Las Condes, Región Metropolitana.
Turkish Kebab Alibey es una destacada propuesta de cocina turca en Santiago, ideal para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y desean explorar sabores auténticos de la comida turca.
El local combina una ambientación acogedora con una carta que incluye diversas preparaciones turcas tradicionales, como durum kebab con carne o pollo, acompañado de vegetales y salsas caseras, opciones vegetarianas e incluso postres típicos como baklava.
Los visitantes destacan el ambiente cálido y la atención amable, así como la posibilidad de disfrutar de bebidas tradicionales como té turco o café preparado al estilo turco mientras degustan sus platos favoritos.
Horario:
- Martes a domingo: 13:00 a 21:30 hrs.
Turkish Café
Dirección: Av. Italia 1634, local 8 y 9, Ñuñoa, Región Metropolitana.
Un rincón especial en Barrio Italia donde se respira la auténtica cultura turca en cada detalle. Este local combina gastronomía tradicional con un ambiente acogedor, decorado con alfombras, lámparas y artesanías que evocan Estambul.
Además, ofrece platos clásicos como shawarma, falafel, baklava y café turco preparado al estilo tradicional sobre arena caliente.
Además de su carta de comida, Turkish Café sorprende con una selección de té turcos de especialidad y bebidas típicas que complementan la experiencia sensorial. Sus terrazas interior y exterior, junto a un servicio amable y detalles culturales como la lectura de la borra del café, convierten la visita en un viaje culinario para quienes aún no saben qué hacer en Santiago.
Horario:
- Martes a domingo: 12:30 a 22:30 hrs.