Qué hacer en Santiago: descubre las promociones y dónde comer en la Semana del Pistacho

¿Qué hacer en Santiago si eres fanático del pistacho? Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, una fecha que ha dado paso a este sabor por varios locales de la capital, con promociones especiales, concursos y preparaciones donde este fruto seco es el gran protagonista.

En Santiago hay cafeterías, heladerías y tiendas especializadas que no solo lanzan descuentos por el día oficial, sino que también destacan por trabajar el pistacho en distintas versiones, desde helados, hasta bowls personalizados. Descubre aquí las promociones y lugares donde el pistacho brilla.

Qué hacer en Santiago: promociones imperdibles por el día y la semana del pistacho

Nomm

Dirección: Av. Bernardo O’Higgins 1061, Talagante, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago en la Semana del Pistacho, tienes que visitar Nomm Heladería y cafetería, que se une a la tendencia con una propuesta pensada para los amantes de este fruto seco.

Durante estos días, el local celebra con preparaciones especiales donde el pistacho es protagonista, destacando su llamativo Helado Dubai, una mezcla que combina la intensidad del pistacho con texturas crujientes.

Además, para la semana del pistacho, este local cuenta con un concurso para sus seguidores, ya que estarán sorteando dos Helados Dubai entre quienes participen en su cuenta oficial de Instagram, invitando a comentar con quién compartirían este premio.

Açaí Vibes

Dirección: Isidora Goyenechea 2966, Las Condes, Región Metropolitana.

Açaí Vibes se suma a la celebración con una promoción imperdible para los fanáticos de este sabor.

Este jueves 26 de febrero, por el Día del Pistacho, todos los helados de pistacho en tamaño simple estarán a $2.000, en una oferta válida solo por ese día entre las 8:30 y las 21:00 horas. Una oportunidad perfecta para disfrutar este clásico sabor a precio reducido.

Pero más allá de la promoción, el pistacho es uno de los protagonistas habituales de su carta. El local, especializado en açaí, también ofrece combinaciones con salsa de pistacho, toppings crocantes de pistacho que se pueden sumar a tu pedido.

Qué hacer en Santiago: lugares donde el pistacho es el protagonista

The Other Green

Dirección: MUT Nivel -2, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

El local ofrece pistacho 0% azúcar añadida, elaborado con pistacho real, logrando resaltar su sabor intenso y textura cremosa, por lo que es una opción ideal para quienes quieren disfrutar algo dulce, pero sin azúcar agregada.

The Other Green trabaja con bowls de açaí que pueden combinarse con salsa de pistacho, toppings y distintas preparaciones donde este ingrediente aporta textura y sabor. También es posible personalizar las opciones con distintos agregados, lo que permite armar combinaciones a gusto.

Olympia

Dirección: Gral. Salvo 20, Providencia, Región Metropolitana.

Olympia se especializa en helados de yogurt griego natural y artesanal, sin saborizantes ni colorantes artificiales, con una carta que incluye opciones donde el pistacho es protagonista. Su versión Olympia Pistacho combina helado con salsa artesanal de pistacho y trozos del fruto seco para aportar textura y un sabor intenso en cada bocado.

Además de los clásicos helados, en su menú puedes encontrar combinaciones como conos con pistacho y dulces variados que integran este sabor, como crumbles, galletas y brownies con helado de pistacho, ideales si quieres probar distintas formas de disfrutar esta tendencia durante la semana.

Es una alternativa ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago en torno a este ingrediente.