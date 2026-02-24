Qué hacer en Santiago: descubre los ganadores de The Top Brunch más votado por el público

El brunch se ha transformado en uno de los panoramas favoritos de las personas y cada vez son más los locales que apuestan por propuestas creativas, mezclas dulces y saladas, cafés de especialidad y preparaciones pensadas para compartir.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, descubrir los ganadores del The Top Brunch 2026 más votado por el público puede ser un panorama perfecto para que recorras con calma por las calles de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: Mestiere se queda con el primer lugar del Top Brunch 2026

Mestiere

1)Dirección: Av Vitacura 9013, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Mall Vivo Los Trapenses Piso 1 Local 1096, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del brunch, conoce el primer lugar del Top Brunch más votado, que conquistó a los comensales con una propuesta completa, equilibrada y perfecta para disfrutar sin apuros.

Su brunch ganador incluye un café a elección, espresso, macchiato, cappuccino, latte o americano, además de sus versiones frías, acompañado de un jugo de mix berries. Cuenta con un croissant con palta, dos huevos y salsa morney, decorado con parmesano y ciboulette, al que se le puede sumar una proteína a elección como tocino, salmón, champiñones, jamón, entre otras más.

Qué hacer en Santiago: descubre el segundo lugar del Top Brunch 2026

Nana´s Fruit

1)Dirección: Emilio Vaisse 608, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Ricardo Lyon 748, Providencia, Región Metropolitana.

Nana’s Fruit se posiciona como uno de los favoritos del público gracias a su propuesta que mezcla lo clásico del brunch americano con un sello frutal.

Algunas de sus preparaciones incluye jugo de frutilla y brownie, además de huevos fritos de yema suave con ciboulette, waffle dorado recién hecho, syrup de maple, tocino crujiente, tomates cherry frescos y frutillas de temporada. Una combinación equilibrada entre lo dulce y lo salado, ideal para quienes disfrutan los contrastes en cada bocado.

Además cuentan con Fondue, una propuesta pensada para compartir, ya que contiene chocolate derretido servido con frutillas y waffles. Siendo una alternativa perfecta para una salida con amigos, en pareja o en familia.

Recorre el tercer lugar del Top Brunch 2026

The Tearapy House

Dirección: Luis Pasteur 5337, Vitacura, Región Metropolitana.

The Tearapy House se llevó un destacado lugar dentro del Top Brunch 2026 gracias a su propuesta única que combina la tradición de una tetería con un brunch.

Su carta incluye el Brunch Tearapy, compuesto por muffin inglés con huevo pochado, tocino y salsa holandesa, tortilla española y tostada con salmón curado, yogurt con granola y fruta de estación, acompañado de jugo del día, té o café.

Otras preparaciones destacadas son el Desayuno Melet con omelette de verduras, o incluso opciones vegetarianas como el Brunch Veggie, con berenjenas asadas, hummus y pan con palta.

Además de su brunch, este lugar es conocido por su selección de tés de especialidad, infusiones aromáticas y cafés, lo que lo convierte en una parada perfecta si no sabes qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: Nómades Food alcanza el cuarto lugar del Top Brunch 2026

Nómades Food

Dirección: Guillermo mann 933, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dirección: Irarrázaval 700, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Nómades Foods es un espacio que mezcla panadería, repostería, empanadas y preparaciones caseras ideales para un brunch, un café de tarde o una comida ligera. El local, con muy buenas valoraciones por sus empanadas artesanales, lasañas y pasteles clásicos como pie de limón y kuchen de manzana, se ha ganado un lugar dentro del Top Brunch Santiago 2026.

En su carta puedes encontrar desde empanadas horneadas de queso, champiñón o pollo, además de una variedad de postres dulces como cheesecake de frutos rojos o brownies suaves. Cuenta con panes de masa madre y otras especialidades que complementan la experiencia.

Descubre que lugar cierra el ranking con el quinto lugar del Top Brunch 2026

Bakery To Go

Dirección: Miguel Claro 2101, Providencia, Región Metropolitana.

Bakery To Go es una panadería que ha sabido ganarse su lugar gracias a la calidad de sus masas y a una carta pensada para quienes disfrutan del buen pan.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres un brunch más clásico, pero bien ejecutado, aquí encuentras sándwiches preparados en distintos tipos de pan, incluyendo opciones veganas. Entre sus preparaciones destacan el sándwich de pernil y el de pastrami con queso emmental, combinaciones contundentes ideales para acompañar con café.

Al ser una panadería, uno de sus grandes fuertes está en la variedad de masas y panes, ya que cuentan con pan de nuez, de aceituna, con semillas y avena, integral, entre otros.