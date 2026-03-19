Qué hacer en Santiago: dónde comer cerca del Parque Bicentenario de Vitacura

Si estás buscando panoramas para disfrutar al aire libre y complementar con buena comida, el sector del Parque Bicentenario se posiciona como uno de los favoritos en la capital. Rodeado de áreas verdes, lagunas y espacios ideales para caminar o relajarse, este lugar también destaca por su variada oferta gastronómica en los alrededores.

Desde cafeterías para un desayuno o brunch, hasta restaurantes más sofisticados para una experiencia completa, hay opciones para todos los gustos. Así, si te preguntas qué hacer en Santiago, este sector se convierte en una excelente alternativa para combinar paseo y turismo gastronómico.

Qué hacer en Santiago: cafeterías y restaurantes clásicos para una pausa cerca del parque

Blue Bird Café

Dirección: Av. Bicentenario 3883, Local 3, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás en busca de comer algo cerca del Parque Bicentenario, Blue Bird Café es una opción versátil que destaca por su amplia carta y ambiente relajado.

El lugar ofrece alternativas para distintos momentos del día, desde desayunos y brunch hasta opciones más contundentes. En su menú puedes encontrar huevos a la copa, bowls de frutas, açaí, tostadas, bagels, croissants y sándwiches, además de ensaladas y preparaciones más frescas.

Además, en cuanto a bebidas, cuentan con una gran variedad de cafés, como capuchino, americano, flat white, mocachino y moca blanco. En opciones frías destacan sus versiones de matcha, con sabores como naranja, maracuyá y frutos rojos, además de tés clásicos como chai o inglés.

Para quienes prefieren algo dulce, hay opciones de pastelería como brownie, muffins y pie de limón. Todo esto se puede disfrutar en el local o pedir para llevar, lo que lo convierte en una alternativa práctica y completa para complementar un paseo por el parque.

Piegari

Dirección: Av. Nueva Costanera 4092, Vitacura, Región Metropolitana.

Este restaurante destaca por sus recetas clásicas, muchas de ellas transmitidas por generaciones, y por la preparación de sus pastas de forma artesanal, las que incluso se pueden ver mientras son elaboradas.

En su carta encontrarás una amplia variedad de opciones, desde pastas tradicionales hasta versiones más innovadoras, además de risottos, carnes, pescados y mariscos, lo que permite elegir según distintos gustos.

Su propuesta combina lo clásico con toques contemporáneos, convirtiéndolo en un lugar ideal tanto para una comida tranquila como para una ocasión especial en el sector de Vitacura, mientras buscas qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: experiencias gastronómicas innovadoras y para compartir en Vitacura

Demencia

Dirección: Av Vitacura 3520, Vitacura, Región Metropolitana.

El restaurante destaca por su estética a un circo con una iluminación tenue y un espacio pensado como un show. Durante algunas noches, incluso se suman presentaciones en vivo, lo que transforma la visita en una experiencia más dinámica.

En lo gastronómico, la propuesta está liderada por el chef Benjamín Nast, quien ofrece una cocina de autor, donde se combinan sabores tradicionales con influencias asiáticas y productos de temporada.

Entre sus preparaciones destacan opciones como tiraditos, tacos de pescado, mariscos frescos y platos más elaborados como pulpo a la brasa o versiones creativas de clásicos internacionales. A esto se suma una coctelería de autor que complementa la experiencia.

@raffaellomago Hoy fuimos a conocer este tremendo restorant en santiago que carta es una “locura”… hablo de Demencia donde conocimos a su creador e hicimos magia, una experiencia tremenda! #nolologroentender #mago ♬ original sound – raffaellomago

Shi-Nuá

Dirección: Alonso de Córdova 3102, Vitacura, Región Metropolitana.

Si quieres probar algo distinto cerca del Parque Bicentenario, Shi-Nuá es una propuesta que destaca por su fusión de sabores y su experiencia gastronómica sofisticada.

Este restaurante reinterpreta la cocina chifa, llevándola a un formato más contemporáneo. Entre sus preparaciones destacan opciones como arroz chaufa, dumplings y especialidades de la casa como el pato pekín en distintas versiones o el asado de tira con influencias orientales.

El espacio también es parte importante de la experiencia. Su diseño elegante y moderno tiene como protagonista un gran árbol de cerezo iluminado, que crea una atmósfera única, para saber qué hacer en Santiago.

Dagán

Dirección: Av. Nueva Costanera 3750, Vitacura, Región Metropolitana.

Dagán es una opción que mezcla sabores del Mediterráneo con influencias de Europa, África y Asia, lo que lo convierte en un panorama ideal para ir en grupo o en familia. La carta es amplia y combina preparaciones frías y calientes con ingredientes frescos y sabores intensos.

Entre las opciones destacan platos como el mix de hummus con distintas variedades, el carpaccio de loco o de filete, el asado de tira de cocción lenta y preparaciones como manti dumplings o shawarma. También hay alternativas más contundentes como kebab, pastas y pescados, además de ensaladas y bowls para quienes buscan algo más liviano.

Para cerrar, cuentan con postres como baklava, babka o helado de yogurt griego, y también incluyen menú para niños, lo que lo hace un lugar versátil.