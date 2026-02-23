Qué hacer en Santiago: dónde conseguir las populares Blind Box

Las Blind Box se han convertido en una verdadera tendencia entre coleccionistas y fanáticos de lo asiático, agotándose en minutos cada vez que llegan nuevas colecciones. Por lo que muchos se preguntan dónde encontrarlas sin tener que esperar envíos internacionales ni pagar sobreprecios.

Por eso, si estás buscando panoramas ligados a la cultura japonesa y quieres sumar nuevas piezas a tu colección, esta guía de qué hacer en Santiago reúne tiendas especializadas donde puedes conseguir Blind Box, desde ediciones de anime hasta lanzamientos de edición limitada y otras que se renuevan constantemente.

Qué hacer en Santiago: tiendas imperdibles para coleccionistas de Blind Box

Today Look store

Dirección: Av Providencia 2216, Local 47-A, Galería Dos Caracoles, Región Metropolitana.

Si eres fan de las figuras coleccionables, tienes que visitar es Today Look Store, una tienda especializada en Blind Box originales y figuras sorpresa. Aquí puedes encontrar más de 100 blind box diferentes, tanto de anime, como de personajes de series o de Pop Mart originales.

Ofrecen colecciones variadas como Skull Panda, Hirono, Crybaby, Nyota, modelos de diferentes Labubu y varias figuras de anime como Haikyuu! y Detective Conan. También hay productos de franquicias conocidas como Naruto, lo que la convierte en uno de los mejores lugares en Santiago para ampliar tu colección o comenzar una nueva.

Haode Store

Dirección: Av. Providencia 2237, local p-37, Región Metropolitana.

Si te preguntas qué hacer en Santiago, Haode Store es el lugar para encontrar Blind Box originales y coleccionables exclusivos cerca del Metro Los Leones. La tienda ofrece una variada selección de productos inspirados en tendencias asiáticas y de cultura japonesa, perfectos para quienes coleccionan o buscan un regalo diferente.

En Haode Store puedes encontrar figuras y peluches sorpresa de diferentes series, sobres de cartas de diferentes animes, llaveros y ediciones especiales de variadas colecciones.

Qué hacer en Santiago: dónde comprar figuras sorpresa para amantes de la cultura japonesa

Kazoku Tenpo

Dirección: Boulevard Alameda 333, Local 18, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Dos Caracoles, Local 52a, Providencia, Región Metropolitana.

Este espacio ofrece una selección variada de figuras y productos sorpresa pensados para fanáticos de la cultura asiática y el anime.

En Kazoku Tenpo puedes encontrar Blind Box de series y personajes populares como Alien Stage, Hirono, Snoopy, además de colaboraciones especiales como Labubu x One Piece y otras figuras de anime que hacen de cada visita una sorpresa. Su variedad hace que sea un lugar ideal tanto para quienes están comenzando su colección como para los que ya son expertos en esto.

Fast & Near Shop

Dirección: Av. Nueva Providencia 2249, local 58, Santiago, Región Metropolitana.

Si te gusta coleccionar figuras sorpresa y estás pensando qué hacer en Santiago, Fast & Near Shop es otra parada imperdible para amantes de las Blind Box. Esta tienda se ha hecho conocida por su variedad de cajas sorpresa y productos coleccionables inspirados en populares personajes y series del momento.

Aquí puedes encontrar Blind Box de Chiikawa, Alien Stage, Haikyuu! y muchas otras colecciones que cambian según disponibilidad. Además de las figuras sorpresa, suelen tener llaveros, peluches y otros artículos de diferentes franquicias, que hacen que cada visita sea divertida.

Figuras DBZ Chile

Dirección: Paseo San Agustín, local 73, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Aquí puedes encontrar modelos sorpresa de franquicias como One Piece (incluyendo relojes en formato blind box), Demon Slayer, Evangelion, Hatsune Miku, Hunter x Hunter, Naruto y El diario de la boticaria, entre otros. También cuentan con llaveros tipo blind box, colecciones de Dumia Maytree y lanzamientos que se van renovando constantemente.

Una de las incorporaciones recientes fue una colaboración de My Little Pony junto a Skull Panda,por lo que van renovando frecuentemente con ediciones especiales, para los fanáticos de la cultura japonesa.