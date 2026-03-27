Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar pescados y mariscos en Semana Santa

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante Semana Santa, salir a comer pescados y mariscos es uno de los panoramas más clásicos y sabrosos en la capital. En estas fechas, donde muchas personas optan por evitar la carne, distintos restaurantes ofrecen productos del mar, destacando por su frescura y variedad.

La Región Metropolitana ofrece múltiples alternativas para disfrutar en platos contundentes llenos de sabor, convirtiéndose en lugares imperdibles para celebrar Semana Santa con lo mejor del océano.

Qué hacer en Santiago: marisquerías imperdibles para disfrutar sabores frescos

Doña Ostra

Dirección: Franklin 741, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante Semana Santa, Doña Ostra es una de las paradas imperdibles para los amantes de los productos del mar. Ubicado en el sector de Franklin, este lugar ofrece mariscos frescos que destacan el sabor natural de cada ingrediente.

Su propuesta incluye una amplia variedad de opciones, desde ostras frescas hasta ceviches, además de productos como ostiones, almejas, choros, erizos, picorocos y piures. Es un lugar perfecto para visitar en estas fechas, si quieres disfrutar de buenos mariscos.

Marina Mar de Tapas

Dirección: Tegualda 1375, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres una experiencia auténtica en torno al mar, Marina Mar de Tapas es una parada obligada. Ubicado en una casona del Barrio Italia, este lugar se define como una “marisquería con mesas”.

Encontrarás ostras, almejas, ostiones, erizos y choritos, todos trabajados con respeto y con un fuerte compromiso con la pesca artesanal chilena.

La propuesta se basa en tapas marinas, ideales para compartir y probar distintas preparaciones, desde opciones al natural hasta creaciones más elaboradas como empanadas de ostión o ceviches con giros propios. Todo esto acompañado con una selección de vinos, en un ambiente cercano y relajado para que disfrutes tu paso por qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: experiencias del mar que elevan la cocina chilena

Margarita Food

Dirección: Av. Víctor Jara 4404, Estación Central, Región Metropolitana.

Si quieres salir de lo tradicional en Semana Santa, Margarita Food es una opción ideal para disfrutar pescados y mariscos. Su carta mezcla lo mejor del mar con acompañamientos sabrosos y abundantes, perfectos para compartir.

Entre sus opciones destacan los camarones al ajillo y rebozados, además de los tostones playeros y canapés de plátano verde. También sobresale el clásico cóctel “rompe colchón”, disponible en distintos tamaños y con camarón, calamar, pulpo y choritos.

Para platos principales, el pescado frito es una de las estrellas, servido con varios acompañamientos a elección. Incluso, si buscas algo más innovador, hay hamburguesas del mar con camarones, pescado y mariscos, que convierten este lugar en una alternativa distinta para disfrutar sabores marinos en la capital.

@margaritafood.cl ¿Ya sabes dónde vas a comer este 18 y 19 de abril? 👀 Spoiler: ¡ Y NO es en tu casa ojitoooo ! En📍Margarita Food te espera el verdadero sabor como el rompe colchón 🐟 Pescado frito bien crujiente 🔥 Parrilla mar y tierra con todo el power 🦐 Fosforera que revive hasta al más bajoneado y MUCHO más pa’ que salgas feliz y contento. 📍Ubicación: Avenida Ecuador 4404, Estación Central ✨ Llega con hambre y ganas de repetir Envíaselo a tu partner de comida y nos vemos allá… #semanasanta #pescadofrito #parrillamarytierra #rompecolchon #estacioncentral ♬ sonido original – https://instagram.com/margarit

Casa Las Cujas

Dirección: Alonso de Córdova 2467, Vitacura, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante Semana Santa y quieres una experiencia más sofisticada, Casa Las Cujas se posiciona como uno de los imperdibles de la capital. Este restaurante, reconocido incluso en el ranking de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, lleva el espíritu de la costa chilena directamente a la ciudad.

Nacido originalmente como una cocina de playa en Cachagua, hoy destaca por su propuesta centrada en la frescura y estacionalidad de los productos del mar. En su carta sobresalen preparaciones con ostras, machas y centolla patagónica, junto a platos emblemáticos como la “Caleta Las Cujas”, una abundante selección del día, y su arroz de centolla ahumado, que combina tradición con técnica.

El espacio también acompaña la experiencia: con una estética inspirada en la vida costera y una atmósfera relajada, el lugar invita a disfrutar sin prisa, como si estuvieras frente al mar. Ideal para quienes quieren celebrar Semana Santa con sabores auténticos, pero en una versión más elevada dentro de Santiago.