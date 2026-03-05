Qué hacer en Santiago: dónde encontrar mochis japoneses en la capital

La cultura japonesa ha conquistado cada vez más espacios en la Región Metropolitana y uno de los postres que ha ganado popularidad es el mochi. Este dulce tradicional, elaborado con masa de arroz y distintos rellenos, se ha consolidado en la capital con sabores clásicos, opciones veganas e incluso rellenos de helado.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres probar algo distinto, existen varios locales en la ciudad donde puedes encontrar mochis japoneses de diferentes estilos. Recorre algunas de estas opciones para descubrir este popular postre asiático en la capital.

Qué hacer en Santiago: cafeterías para disfrutar mochis y postres inspirados en la cultura japonesa

Dulces Rufiko

1)Dirección: Avenida Providencia 2309, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Avenida 5 de Abril 33, Maipú, Región Metropolitana.

3)Dirección:Avenida Recoleta 351, Recoleta, Región Metropolitana.

Este emprendimiento se especializa en postres inspirados en la cultura japonesa y ofrece una amplia variedad de mochis, además de otros clásicos como dorayakis y dangos.

En su carta encontrarás mochis de sabores como cheesecake de frambuesa, menta chocolate, tiramisú, red velvet, entre muchos más. También cuentan con opciones veganas y con mochis helados, entre los que destacan el banana split, cookies and cream vegano y el de chocolate suizo.

Además, cada mes presentan un “mochi del mes” en promoción. Durante marzo, es el mochi de matcha, que se puede encontrar a $1.000 en sus tiendas. También ofrecen distintas promociones para quienes quieren llevar varias unidades o probar diferentes sabores.

Cafetería Maruy

Dirección: Av. Providencia 2169, Local 79, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Cafetería Maruy es una parada imperdible en Providencia. Este espacio, inspirado completamente en Japón, combina gastronomía japonesa con un ambiente tranquilo y estético.

En su carta encontrarás mochis, además de otros clásicos como onigiris, taiyakis y distintos pasteles. Uno de sus productos destacados es el Ichigo Nama Choco Daifuku, un mochi cubierto con cacao que está relleno con ganache de chocolate y shiro-an, una pasta dulce de poroto blanco, junto a una frutilla.

Qué hacer en Santiago: locales especializados para probar mochis de distintos sabores

Mochis Churris

Dirección: Boulevard Alameda 333, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, este emprendimiento ofrece una amplia variedad de mochis con sabores originales y refrescantes. Entre ellos destacan opciones como maracuyá, frutilla, cheesecake de naranja, Oreo y durazno a la crema. También cuentan con alternativas veganas, como el mochi de coco y el mochi menta chips.

Además, suelen lanzar sabores de temporada, como el mochi de sandía, pensado especialmente para los días de calor.

Junto con los mochis, el local también ofrece otras preparaciones tradicionales japonesas como taiyaki y dango. Para quienes quieren probar varias opciones, cuentan con promociones en cajas surtidas, ideales para compartir o llevar a casa.

@jesuslandia.cl 🍡🇯🇵 𝙈𝙊𝘾𝙃𝙄𝙎 𝙃𝙀𝙇𝘼𝘿𝙊𝙎 𝙀𝙉 𝘾𝙃𝙄𝙇𝙀 – 𝙇𝙊𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙎𝙄𝙂𝙐𝙀𝙎 𝙀𝙉 𝙈𝙊𝘾𝙃𝙄𝙎 𝘾𝙃𝙐𝙍𝙍𝙄𝙎 🍡🇯🇵 @Mochis Churris 🗺️ 𝐔𝐁𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 📍Alameda 333, Santiago 🇨🇱 Ⓜ️ Universidad Católica 🍡 𝐇𝐀𝐍𝐀𝐌𝐈 𝐃𝐀𝐍𝐆𝐎 Uno de los postres más y cónico de Japón donde se prepara tradicionalmente para celebrar el florecer de los árboles de cerezo. 🍙𝐎𝐍𝐈𝐆𝐈𝐑𝐈 Deliciosas bolitas de arroz rellenas, decoradas con una franja de nori 🔮𝐌𝐎𝐂𝐇𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐋𝐀𝐃𝐎𝐒 Los mochis son un postre tradicional japonés (aunque su origen es chino), que se prepara desde hace más de 2000 años. Se elabora con harina de arroz glutinoso que se moldea en semiesferas. En Japón se come en ocasiones especiales, festivales, y en el Año Nuevo japonés. ♬ sonido original – jesuslandia.cl

Fuku Mochi

1)Dirección: Mall Costanera Center, Avenida Andrés Bello 2447, Región Metropolitana.

2)Dirección: Mall Plaza Egaña, Av Larrain 5862, Región Metropolitana.

Este local ofrece una variedad de mochis que incluye sabores como maracuyá, frambuesa, cookies and cream y Oreo Nutella, entre otros. Además, cuentan tanto con mochis tradicionales como mochis helados.

Si eres fanático de la cultura japonesa y su gastronomía, el local también suele tener promociones especiales. Una de las más destacadas es el mochi del mes, que durante marzo corresponde al mochi de cheesecake de frambuesa. Este combina un suave helado sabor cheesecake por fuera con un centro de mermelada de frambuesa, logrando un equilibrio entre dulce y ácido.

Durante este mes se puede encontrar a un precio especial de $1.500. Fuku Mochi cuenta con varias sucursales en Santiago, además de las nombradas, las cuales puedes revisar en sus redes sociales.