Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para disfrutar comida española

Entre calles, barrios y terrazas, la ciudad esconde rincones donde las paellas y los sabores ibéricos se convierten en un viaje directo a España sin salir de la capital. Para quienes buscan qué hacer en Santiago, la gastronomía es un excelente panorama para reunirse, descubrir nuevos sabores y vivir la ciudad desde otra perspectiva.

Estos locales se han transformado en verdaderos puntos de encuentro para amantes de la comida española. Una ruta ideal tanto para santiaguinos como para quienes recorren lugares turísticos de Chile y quieren sumar experiencias culinarias memorables a su viaje.

Ronda

Dirección: Av. Nueva Costanera 3950, Vitacura, Región Metropolitana.

Si estás explorando qué hacer en Santiago y te encanta la comida española, Ronda es una de las paradas gastronómicas más interesantes de la capital. Inspirado en la famosa ciudad andaluza de España, este restaurant-terraza mediterránea abrió en Vitacura con la idea de reunir a la gente alrededor de sabores tradicionales europeos.

Cuenta con clásicos que incluyen tortilla española en varias versiones, gazpacho, patatas bravas, croquetas y huevos rotos con jamón ibérico, junto a opciones de mariscos y pescados. Su concepto gira en torno a los platos para compartir, todo en un entorno con terraza exterior.

Horarios:

Martes y miércoles: 13:00 a 01:30 hrs.

Jueves a sábado: 13:00 a 02:00 hrs.

Domingo: 13:00 a 18:00 hrs.

De la Ostia

Dirección: Orrego Luco 65, Providencia, Región Metropolitana.

Si te gusta la comida española y todavía no sabes qué hacer en Santiago para disfrutar de tapas, pintxos y sabores ibéricos, De la Ostia es un clásico imperdible en Providencia. Este bar y restaurante se inspira directamente en la cocina española, con un menú para acompañar con vinos, cervezas o sangría al estilo tradicional.

Su menú incluye croquetas de jamón, pan con tomate, tortilla de patatas, albóndigas, calamares, gambas al pil pil y mucho más. Además, el local cuenta con un ambiente cálido y una terraza donde puedes disfrutar de la comida.

Horarios:

Lunes a sábado: 12:30 a 23:30 hrs.

Casa del Jamón

Dirección: Av. Italia 830, 7501156 Providencia, Región Metropolitana

Casa del Jamón es una parada obligada para los amantes del jamón ibérico y los productos del cerdo curado al estilo español. Este restaurante-bar trae a la capital la esencia del tapeo español con una carta centrada en embutidos, tablas de queso, jamón ibérico cortado a mano y pintxos.

El local destaca por su ambiente acogedor y su estilo auténtico, ideal para compartir con amigos o en pareja mientras disfrutas de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española.

Horarios:

Miércoles: 18:00 a 00:00 hrs.

Jueves a sábado: 12:00 a 01:00 hrs.

Domingo: 12:00 a 00:00 hrs.

El Valenciano

Dirección: Mercado Urbano de Tobalaba – Piso -2, Las Condes, Región Metropolitana.

Dirección: Mall plaza Vespucio, La Florida, Región Metropolitana.

Especialistas en paellas y tapas, traen a Chile la esencia de la gastronomía española combinando recetas clásicas llevadas a otro nivel.

Su propuesta gira en torno a la paella, un plato para compartir, acompañar con buen vino o cerveza y disfrutar en un ambiente social y festivo. Detrás del proyecto hay socios provenientes de España, lo que se nota en el cuidado de las recetas, el uso de ingredientes frescos y la amplia variedad de opciones, desde paellas tradicionales hasta alternativas vegetarianas.

Horarios:

MUT

Lunes a miércoles: Cocina 20:30 hrs / Barra 21:00 hrs.

Jueves a sábado: Cocina 21:00 hrs / Barra 21:30 hrs.

Domingo: Cocina 19:30 hrs / Barra 20:00 hrs.

Mall Plaza Vespucio

Domingo a martes: Cocina 20:00 hrs / Barra 21:00 hrs.

Miércoles y jueves: Cocina 22:00 hrs / Barra 23:00 hrs.

Viernes a sábado: Cocina 00:30 hrs / Barra 01:30 hrs.

La Cocina de Javier

Dirección: Av Vitacura 7482, Santiago, Vitacura, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de una propuesta que fusiona la cocina española con técnicas y sabores contemporáneos, La Cocina de Javier es una parada gastronómica que vale la pena. Este restaurante se ha destacado por ofrecer platos con raíces ibéricas reinterpretados con creatividad y excelente ejecución.

Su carta contempla clásicos españoles, preparados con productos de calidad y atención al detalle. Desde tapas para compartir hasta platos principales, La Cocina de Javier combina tradición con modernidad, convirtiéndose en una opción sólida dentro de los sabores españoles en la capital.

Horarios: