Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para probar paninis y tostadas en la capital

Las tostadas y los paninis logran ser el centro de muchos lugares en la capital. Con panes de larga fermentación, ingredientes de calidad y combinaciones que mezclan lo dulce y lo salado, hoy existen espacios especializados donde este formato se convierte en el panorama perfecto para un desayuno, un brunch o un almuerzo al paso.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, probar las mejores tostadas y paninis de la Región Metropolitana puede ser el plan ideal. Desde propuestas italianas con productos importados, hasta versiones más creativas.

Qué hacer en Santiago: cafeterías con tostadas imperdibles para brunch

Panappetit

1)Dirección: Av. Independencia 801, local 1, Independencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Vicuña Mackenna Poniente 6650, La Florida, Región Metropolitana.

3)Dirección: San Diego 1896, Región Metropolitana.

4)Dirección: San Diego 369, Región Metropolitana.

Uno de los imperdibles de Panappetit es su Toast Experience, creada para quienes quieren vivir un desayuno distinto ya sea en pareja con amigos o en una celebración especial. Esta experiencia incluye tres tostadas premium de la casa junto a un croissant a elección dulce o salado además de dos postres un bowl de fruta de estación y dos jugos naturales convirtiéndose en un recorrido de sabores.

Dentro de su carta también destaca el croissant de chocolate avellana con frutilla y chantilly y la torta Matilda ideal para los amantes del chocolate. A esto se suman opciones de brunch, además de milkshakes y distintas alternativas que hacen de este lugar una cafetería versátil.

Wonderland Café

Dirección: Rosal 361, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres un brunch con tostadas en la capital, en esta cafetería inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas podrás sumergirte en un ambiente de fantasía mientras disfrutas de sus diversas preparaciones.

En su menú cuentan con el Avocado on Toast, preparado con tostada de hogaza, palta, tomate cherry, berros y sésamo acompañada de un mini bowl de granola, yogurt, chía y mermelada de frutos amarillos, además de jugo del día, té o café. Para quienes prefieren algo más dulce está la Garden Berry on Toast que combina queso crema, frutillas, almendras laminadas, hojas de menta y miel también servida con mini bowl de granola y lo demás.

Si lo tuyo es algo más clásico, puedes elegir la Egg and Bacon on Toast con tostada de hogaza, huevo revuelto, tocino y ciboulette, igualmente acompañada de lo otro.

Qué hacer en Santiago: dónde comer paninis italianos y artesanales

Quel Bravo Ragazzo

Dirección: José Victorino Lastarria 53, Santiago, Región Metropolitana.

Quel Bravo Ragazzo, es la primera paninoteca italiana en Chile, donde el protagonista es el panini.

La idea, según su fundador, es que cada persona que entre al local se sienta transportada a un pequeño rincón de Italia, no solo por los sabores, sino también por la decoración, los colores y la atención del equipo, que explica el origen y las características de cada producto.

El panino de mortadella es el más vendido, por si la pregunta es qué hacer en Santiago, esta paninoteca se convierte en una alternativa ideal para descubrir nuevos sabores y llevarse un pedacito de Italia en cada bocado.

Infraganti

Dirección: Av. Providencia 2337, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar paninis con sello artesanal, una alternativa es Infraganti, un pequeño local ubicado en Providencia. El espacio mantiene un formato sencillo, una vitrina donde se arma cada pedido y una barra para comer en el lugar.

Los panini son generosos, incluso para compartir, cuentan con la focaccia hecha en casa con 48 horas de fermentación y método biga, lo que da como resultado un pan aireado y esponjoso. Infraganti nació con la intención de ofrecer algo distinto, con ingredientes de primera calidad en un formato simple, fresco y con estilo europeo.

La Fiambrería

1)Dirección: Pedro Torres 1227, Ñuñoa, Región Metropolitana.

2)Dirección: Franklin 741, Santiago, Región Metropolitana.

3)Dirección: MUT, Avenida Apoquindo 2730, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, una opción que no puede faltar en tu recorrido es La Fiambrería, que comenzó en 2019 en un pequeño local del Barrio Franklin.

Comenzaron elaborando charcutería artesanal como mortadela con pistachos, pastrami de vacuno, jamones ahumados y longanizas y que con el tiempo fue creciendo hasta convertirse también en una de las sandwicherías más comentadas de la ciudad.

Entre las opciones más populares del menú están el sándwich de pastrami clásico, con aderezo especial, gouda ahumado y coleslaw, con un pan de ciabatta con lomo kassler ahumado, tomates asados, rúcula y mayonesa casera, junto con la mortadella con mozzarella, rúcula y pesto.

La Fiambrería ha abierto varias ubicaciones en Santiago, lo que facilita encontrar un buen panorama para disfrutar de un panini contundente por la Región Metropolitana.