¿Qué hacer en Santiago?: Panoramas ideales para disfrutar con personas de la tercera edad

Desde parques urbanos hasta barrios patrimoniales y espacios culturales, existen alternativas que combinan bienestar, recreación y cultura, ideales para disfrutar con tus seres queridos.

¿Qué hacer en Santiago?: Panoramas ideales para disfrutar con personas de la tercera edad

Salir de la rutina y compartir tiempo de calidad no tiene edad. Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, la ciudad ofrece panoramas pensados para personas de la tercera edad, con espacios accesibles, entornos tranquilos y actividades culturales. 

Desde La Nación te recomendamos una selección de alternativas ideales para disfrutar sin apuros.

Parque Bicentenario de Vitacura

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama diurno pensado para personas de la tercera edad, este parque ofrece senderos planos, áreas verdes bien mantenidas y bancas a lo largo del recorrido.

A esto se suma su buena iluminación, servicios cercanos y vigilancia permanente.

Por otra parte, con 30 hectáreas a orillas del río Mapocho, el recinto cuenta con circuitos amplios y sin cruces vehiculares, ideales para caminatas suaves y paseos tranquilos. El entorno se complementa con una laguna, esculturas y espacios abiertos que invitan a detenerse, observar y disfrutar del paisaje.

El parque se ubica entre Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt, en la comuna de Vitacura, y funciona de lunes a domingo, entre 08:00 y 23:00 horas.

Museo Nacional de Bellas Artes

¿Qué hacer en Santiago? si buscas un panorama cultural tranquilo y accesible para personas de la tercera edad, El Museo Nacional de Bellas Artes, es idonio.

En primer lugar, esta ubicado en cercanías del Parque Forestal, es una alternativa ideal para una salida diurna, combinando arte, historia y un entorno amable para recorrer con calma.

Además, el museo cuenta con salas amplias, ascensores y espacios de descanso, lo que permite recorrer exposiciones permanentes y temporales sin exigencias físicas. 

A esto se suma su edificio de estilo neoclásico, con iluminación natural, alberga actualmente la muestra “145 años: Historias de una colección”, un recorrido por distintas etapas del arte chileno que conmemora los 145 años de patrimonio del museo, junto a exposiciones temporales que se renuevan durante el año.

Para quienes prefieren actividades culturales sin prisas, este espacio ofrece una experiencia serena, propicia para observar, conversar y disfrutar del arte.

El recinto funciona de martes a domingo, entre 10:00 y 18:30 horas, y tiene entrada gratuita.

Barrio Lastarria

Es uno de esos sectores de la capital que se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un recorrido accesible, cultural y patrimonial.

En primer lugar, sus calles patrimoniales, cafés tradicionales, librerías y museos lo convierten en un panorama ideal para pasear, sentarse a conversar y disfrutar de una tarde tranquila, especialmente junto a personas de la tercera edad, gracias a sus veredas amplias y buena conectividad.

Declarado Zona Típica en 1998, el Barrio Lastarria se ubica entre Plaza Italia, el cerro Santa Lucía, la Alameda, el Parque Forestal y el río Mapocho.

Por otra parte, Lastarria convergen cultura y patrimonio. Destacan edificaciones como la Iglesia de la Veracruz, la Casa de los Torreones y el tradicional paseo peatonal, donde se instala una feria de antigüedades, artesanía y libros.

 Finalmente, a esto se suma una variada propuesta gastronómica: cafés, restaurantes y terrazas que permiten hacer una pausa, tomar algo y extender la visita.

