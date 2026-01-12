Home Viajes "qué hacer en santiago: parques de atracciones en la capital..."

Qué hacer en Santiago: parques de atracciones en la capital

La Región Metropolitana ofrece una amplia variedad de parques de atracciones ideales para disfrutar en familia o con amigos. Visita estos panoramas imperdibles para el verano y descubre una forma distinta de vivir la ciudad a través de la diversión.

Natalia Hess
Si andas buscando qué hacer en Santiago con planes que mezclan diversión, nostalgia y adrenalina, te presentamos una guía para que recorras los parques de atracciones de la Región Metropolitana. 

Estos espacios invitan a pasear, jugar y disfrutar de algunos de los lugares turísticos de Chile desde una experiencia divertida pensada para grandes y pequeños, perfecta para el verano y las vacaciones.

Wonder Park

Wonder Park llega a la Región Metropolitana el 21 de enero, sumándose a los panoramas de verano más entretenidos de la capital. Este parque de atracciones promete reunir varios juegos para todas las edades, con un ambiente lleno de luces y música, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Para consultar precios, ubicación exacta y novedades, puedes revisar el Instagram oficial de Wonder Park, donde se publicará toda la información actualizada.

Horario:

  • Lunes a viernes: 19:00 a 23:00 hrs.
  • Sábado, domingo y festivos: 15:00 a 23:00 hrs.

Mampato

Dirección: Av. Raúl Labbé 12150, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Dirección: Camino Al Volcán 06540, Puente Alto,  Región Metropolitana.

Desde hace más de 40 años, Mampato se ha consolidado como uno de los parques de atracciones más emblemáticos de Santiago, ya que ha sido parte de la infancia de varias generaciones.

De hecho, nació en 1975 en Lo Barnechea, cuando Felipe Rodríguez Labbé creó un espacio familiar inspirado en los clásicos ponys llamados “mampatos”, el nombre que dio origen al parque.

Por otra parte, Mampato ha seguido expandiéndose con nuevos espacios y, por eso, se mantiene como uno de los clásicos imperdibles dentro de qué hacer en Santiago, especialmente cuando se busca disfrutar en familia o con amigos.

Horarios:

Parque Lo Barnechea

  • Lunes a viernes: 11:30 a 20:00 hrs
  • Sábados y domingos: 11:00 a 20:00 hrs.

Parque Las Vizcachas (Puente Alto)

  • Sábados y domingos: 11:00 a 20:00 hrs.

Fantasilandia

Dirección: Parque O’Higgins – Av. Beauchef 938, Santiago, Región Metropolitana.

Fantasilandia es uno de los parques de diversiones más importantes de Santiago, inaugurado en 1978 dentro del Parque O’Higgins, el recinto ofrece más de 40 atracciones que van desde juegos infantiles y zonas familiares hasta experiencias de adrenalina con montaña rusa y caídas libres.

Además, Fantasilandia cuenta con áreas pensadas tanto para los más pequeños como para quienes buscan más emoción. Asimismo, el parque combina juegos mecánicos con locales de comida. Por otra parte, ofrece servicios como estacionamiento y lockers. De esta manera, la visita resulta más cómoda y entretenida para todo tipo de público.

Horario: 

  • Lunes a Domingo: 12:00 a 20:00 hrs.
@joaquin.ig

Fantasilandia 2024 🇨🇱#fyp #fantasilandia #astroworld #utopia #travisscott #chile #myeyes

♬ my_eyes.mp3 – anton

Juegos Diana

Dirección: Calle San Diego 438, Región Metropolitana.

Los Juegos Diana es un clásico del centro de Santiago, donde el carrusel, la Rueda y los juegos arcade se mezclan con décadas de historia y nostalgia, ofreciendo un panorama familiar que sigue vigente. Su propuesta lo convierte en una parada imperdible para recorrer la diversidad de los lugares turísticos de Chile conectando generaciones a través del juego y la entretención.

Horario: 

  • Lunes a domingo: 13:00 a 19:30 hrs.
@victoriarpizarro

Panorama 10/10🎀 #chile #juegos #juegosdiana #flipper #arcade #arcadegame #arcadegames

♬ Out of My League – Fitz and The Tantrums
1
