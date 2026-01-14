¿Qué hacer en Santiago? Recorre la ruta de los palacios históricos del centro

Distribuidos en sectores como el barrio Dieciocho, la Alameda y el casco histórico, estos palacios se integran a recorridos pensados para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas vinculados al patrimonio urbano.
Desde La Nación te recomienda un breve listado de palacios para visitar y recorrer en el centro de la ciudad.
Palacio Elguín
Ubicado en la Alameda, a la altura de Avenida Brasil, el Palacio Elguín es una de las construcciones que dan cuenta del proceso de expansión urbana de Santiago a fines del siglo XIX.
Diseñado por el arquitecto Teodoro Burchard y levantado por encargo del empresario minero Nazario Elguín, el edificio combina distintos estilos arquitectónicos y conserva parte de su estructura original, incluidos salones interiores y un nivel subterráneo.
Tras años de desuso, el inmueble inició un proceso de recuperación patrimonial que permitió su reapertura como espacio cultural.
Hoy, protegido como Monumento Nacional, el palacio alberga actividades vinculadas a las artes visuales, talleres y recorridos guiados, integrándose a los circuitos patrimoniales del centro de la ciudad.
- Ubicación: Alameda 2133, Santiago
- Horario: miércoles a viernes, de 12:00 a 19:00 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas
Palacio La Alhambra
Su estilo de inspiración oriental lo distingue dentro del paisaje urbano del centro de la ciudad. Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas más exclusivos.
El inmueble fue levantado a comienzos de la década de 1860 y tomó como referencia principal la Alhambra de España. Su diseño incorpora rasgos de la arquitectura andaluza, con elementos decorativos y composiciones espaciales que se expresan en patios interiores, mosaicos y una cuidada relación de simetría.
Con el paso del tiempo, la propiedad cambió de uso y se vinculó al ámbito artístico, actualmente es la sede de la Sociedad Nacional de Bellas Artes.
En la actualidad, el edificio cuenta con protección patrimonial y abre sus puertas en fechas especiales, como el Día de los Patrimonios, cuando se realizan recorridos y visitas guiadas.
- Ubicación: Calle Compañía 1340
Palacio Las Majadas
Ubicado en Pirque, en un entorno dominado por áreas verdes y construcciones de comienzos del siglo XX, el Palacio Las Majadas forma parte del patrimonio arquitectónico de la zona.
El edificio fue diseñado por el arquitecto Alberto Cruz Montt, quien también construyó la sede del Banco Central y el Club de la Unión. El recinto presenta una propuesta inspirada en los castillos y palacios franceses del Renacimiento.
La construcción está rodeada por un parque de aproximadamente ocho hectáreas, con senderos, sectores arbolados y amplias áreas abiertas que enmarcan el edificio principal y generan un contraste entre arquitectura y paisaje.
Actualmente, el palacio funciona como hotel y restaurante, con actividades pensadas para sus huéspedes, como visitas guiadas o charlas de vino.
- Ubicación: José Julio Nieto s/n, Pirque
Palacio Cousiño
Ubicado en el barrio Dieciocho, el Palacio Cousiño aparece como una alternativa para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan combinar un recorrido patrimonial con la visita a un museo.
La arquitectura del palacio sigue lineamientos de inspiración francesa, con salones amplios, mobiliario de época y una decoración que combina distintos referentes estéticos presentes en la élite chilena de ese período.
Su interior conserva piezas originales y elementos ornamentales que permiten aproximarse a las formas de vida y representación social de la época.
En la actualidad, el inmueble funciona como museo y puede visitarse únicamente a través de recorridos guiados, que abordan la historia del edificio, su arquitectura y el contexto en que fue construido. Estas visitas se realizan en horarios definidos y con inscripción previa, por lo que se recomienda revisar su sitio web.
- Ubicación: Calle Dieciocho 438, Santiago