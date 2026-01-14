¿Qué hacer en Santiago? Recorre la ruta de los palacios históricos del centro

Distribuidos en sectores como el barrio Dieciocho, la Alameda y el casco histórico, estos palacios se integran a recorridos pensados para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas vinculados al patrimonio urbano.

Desde La Nación te recomienda un breve listado de palacios para visitar y recorrer en el centro de la ciudad.

Palacio Elguín

Ubicado en la Alameda, a la altura de Avenida Brasil, el Palacio Elguín es una de las construcciones que dan cuenta del proceso de expansión urbana de Santiago a fines del siglo XIX.

Diseñado por el arquitecto Teodoro Burchard y levantado por encargo del empresario minero Nazario Elguín, el edificio combina distintos estilos arquitectónicos y conserva parte de su estructura original, incluidos salones interiores y un nivel subterráneo.

Tras años de desuso, el inmueble inició un proceso de recuperación patrimonial que permitió su reapertura como espacio cultural.

Hoy, protegido como Monumento Nacional, el palacio alberga actividades vinculadas a las artes visuales, talleres y recorridos guiados, integrándose a los circuitos patrimoniales del centro de la ciudad.

Ubicación: Alameda 2133, Santiago

Alameda 2133, Santiago Horario: miércoles a viernes, de 12:00 a 19:00 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas

@vanexstgo Caminar por la Alameda siempre tiene algo nuevo que mostrar si te detienes un segundo frente al Palacio Elguín. Esta joya de finales del siglo XIX nació gracias a la fortuna minera de Nazario Elguín y hoy se mantiene como uno de los puntos más especiales del centro de Santiago con esa mezcla de estilos tan única que le dio el arquitecto Teodoro Burchard. Es difícil no quedarse mirando los detalles de su fachada que resisten el paso del tiempo en plena capital y nos recuerdan la elegancia de otras épocas. ✨🏛️ #Santiago #Chile #Arquitectura #Patrimonio #SantiagoCentro ♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) – perfectpanda

Palacio La Alhambra

Su estilo de inspiración oriental lo distingue dentro del paisaje urbano del centro de la ciudad. Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan panoramas más exclusivos.

El inmueble fue levantado a comienzos de la década de 1860 y tomó como referencia principal la Alhambra de España. Su diseño incorpora rasgos de la arquitectura andaluza, con elementos decorativos y composiciones espaciales que se expresan en patios interiores, mosaicos y una cuidada relación de simetría.

Con el paso del tiempo, la propiedad cambió de uso y se vinculó al ámbito artístico, actualmente es la sede de la Sociedad Nacional de Bellas Artes.

En la actualidad, el edificio cuenta con protección patrimonial y abre sus puertas en fechas especiales, como el Día de los Patrimonios, cuando se realizan recorridos y visitas guiadas.

Ubicación: Calle Compañía 1340

@artatrax.tv Una joya escondida por años en pleno centro de Santiago, ubicado en Compañía 1340, llegando a Teatinos, se encuentra el Palacio La Alhambra una obra de estilo granadino (cristiano-musulmán), mandado a construir por el empresario minero Francisco Ossa Mercado en 1840, justamente inspirado en el edificio homónimo en Granada, España. En 1940 el filántropo y amigo de las artes, Julio Garrido Falcón, dona el palacio junto a la colección de obras de su galería, esto para su preservación en el tiempo y dedicación a la difusión artística a la Sociedad Nacional de Bellas Artes (SNBA), fundada en 1918 por el pintor Juan Francisco González. En 1973 fue declarado monumento nacional. Financiado sin ayuda estatal, actualmente subsiste en base a talleres de pintura y exposiciones que se realizan en sus salones, y también gracias a la ayuda de socios. A partir de Julio de este año es posible visitar el palacio el segundo y el último sábado de cada mes, previa reserva, los cupos son limitados, grupos de máximo 30 personas. La visita dura aproximadamente 2 horas. Para reservas y más información escribir a @snbachile 👈 📍DONDE: Compañía de Jesús 1340, Santiago Centro 🕒HORARIOS: Mañana de 11:00 a 13:00hrs / Tarde de 14:00 a 16:00hrs 💰PRECIO: Se solicita un aporte de $1.000 por persona, con motivo de apoyar las tareas de restauración del palacio. #santiago #santiagodechile #santiagoadicto #chile #patrimoniochileno #palaciolaalhambra #parati #fyp ♬ Arabic songs(842562) – ryon-ryon

Palacio Las Majadas

Ubicado en Pirque, en un entorno dominado por áreas verdes y construcciones de comienzos del siglo XX, el Palacio Las Majadas forma parte del patrimonio arquitectónico de la zona.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Alberto Cruz Montt, quien también construyó la sede del Banco Central y el Club de la Unión. El recinto presenta una propuesta inspirada en los castillos y palacios franceses del Renacimiento.

La construcción está rodeada por un parque de aproximadamente ocho hectáreas, con senderos, sectores arbolados y amplias áreas abiertas que enmarcan el edificio principal y generan un contraste entre arquitectura y paisaje.

Actualmente, el palacio funciona como hotel y restaurante, con actividades pensadas para sus huéspedes, como visitas guiadas o charlas de vino.

Ubicación: José Julio Nieto s/n, Pirque

Palacio Cousiño

Ubicado en el barrio Dieciocho, el Palacio Cousiño aparece como una alternativa para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan combinar un recorrido patrimonial con la visita a un museo.

La arquitectura del palacio sigue lineamientos de inspiración francesa, con salones amplios, mobiliario de época y una decoración que combina distintos referentes estéticos presentes en la élite chilena de ese período.

Su interior conserva piezas originales y elementos ornamentales que permiten aproximarse a las formas de vida y representación social de la época.

En la actualidad, el inmueble funciona como museo y puede visitarse únicamente a través de recorridos guiados, que abordan la historia del edificio, su arquitectura y el contexto en que fue construido. Estas visitas se realizan en horarios definidos y con inscripción previa, por lo que se recomienda revisar su sitio web.

Ubicación: Calle Dieciocho 438, Santiago