Qué hacer en Santiago: Recorrido por los cafés literarios

Encontrar un rincón de calma en medio del ajetreo capitalino puede parecer un desafío, especialmente cuando buscas el equilibrio perfecto entre un buen capuchino y el silencio necesario para avanzar en tus proyectos.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para escapar del ruido sin salir de la ciudad, descubre cuatro espacios en la ciudad, desde renovados espacios acústicos rodeados de áreas verdes en Providencia hasta acogedoras galerías en el centro histórico que invitan al intercambio de libros; encuentra acá tu próxima parada.

Letras y café en el corazón de Ñuñoa

La Cafebrería

Para quienes buscan qué hacer en Santiago en un ambiente tranquilo y cultural, este café literario ubicado en Dublé Almeyda 3541, a metros de Plaza Ñuñoa, es para ti.

El local, distribuido en dos pisos, ofrece un ambiente climatizado, con gran amplitud espacio, mesas, y una extensa colección de libros.

Además, la cafetería tiene diferentes actividades como clubes de lectura, charlas y ciclos de cine, y más. En paralelo, su carta contempla café de especialidad, repostería como pie de limón y alternativas saladas, entre ellas sándwiches vegetarianos, además de los Helados York de típicos de Valparaíso.

Qué hacer en Santiago para conocer el clásico en Providencia

Café Literario Parque Bustamante

Ubicado en pleno pulmón verde en General Bustamante 50, este edificio de cristal es el refugio perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y desean desconectarse del ruido urbano sin salir de la ciudad.

Su propuesta combina un entorno relajado con una infraestructura moderna que incluye salones infantiles, salas de talleres y áreas de lectura climatizadas. Pero el gran atractivo es su renovada cafetería: el lugar ideal para disfrutar de un grano de calidad mientras te sumerges en un libro con vista al parque.

Ya sea para estudiar, asistir a un taller o simplemente buscar un oasis de tranquilidad, este espacio gratuito es una parada obligatoria en cualquier época del año.

Café de especialidad e intercambio de libros en el centro histórico

Green Book Café

Escondido en la encantadora Galería La Merced en Huérfanos 669, este rincón es un paraíso para los amantes del café de especialidad y la economía circular literaria.

A pasos de los metros Bellas Artes y Santa Lucía, Green Book Café destaca por tostar sus propios granos, provenientes de orígenes como Etiopía, Perú y Bolivia, ofreciendo desde un clásico Capuccino hasta Matcha y Golden Milk. Si buscas qué hacer en Santiago para renovar tu biblioteca personal mientras disfrutas de una pastelería inclusiva (vegana y sin gluten), este es el lugar.

Su gran atractivo es la dinámica de intercambio de libros: puedes llevar hasta dos ejemplares originales en buen estado y, tras consumir en la cafetería, elegir nuevos títulos para llevarte a casa. El ambiente es sumamente grato para la lectura, e incluso cuentan con detalles creativos como su famoso café en vaso de galleta con interior de chocolate.

Qué hacer en Santiago por el barrio Manuel Montt

Café Literario Santa Isabel

Ubicado en el corazón residencial de Santa Isabel 1240, este emblemático espacio fue reinaugurado en 2023 con una infraestructura de primer nivel. Rodeado de áreas verdes, es un refugio para quienes buscan qué hacer en Santiago para estudiar o leer en un entorno de máxima tranquilidad, lejos del bullicio urbano.

Su gran atractivo es la nueva sala de estudio, que cuenta con mobiliario moderno y paneles acústicos diseñados para favorecer la concentración. Además, los más pequeños tienen su propio rincón en una sala infantil con más de 1.500 títulos. Con estanterías abiertas, acceso a internet y una cafetería integrada, este centro cultural combina a la perfección la comodidad de una oficina moderna con la calidez de una biblioteca de barrio.