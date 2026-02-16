Home Viajes "qué hacer en santiago: un recorrido por los mejores ceviches de l..."

Qué hacer en Santiago: un recorrido por los mejores ceviches de la capital

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres probar sabores frescos, este recorrido reúne cevicherías imperdibles en distintos puntos de la capital. Desde formatos para compartir, hasta versiones clásicas y personalizables.

Natalia Hess
Si eres fanático de los sabores marinos, la capital se ha convertido en un verdadero circuito cevichero, con propuestas ideales para compartir hasta versiones más clásicas y personalizables para disfrutar al paso.


Ya sea en Providencia, La Florida, Puente Alto, Peñalolén o Las Condes, estos locales destacan por su frescura, creatividad y preparaciones inspiradas en la cocina peruana. Si quieres armar una ruta gastronómica distinta y refrescante, este recorrido para saber qué hacer en Santiago con los mejores ceviches de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: ceviches clásicos y generosos para compartir con amigos

Chifa Limeño

Dirección: Constitución 151, Providencia, Región Metropolitana.

Este restaurante de fusión chino-peruana se ha vuelto tendencia gracias a su llamativo y contundente Barco Cevichero. Este festín marino, ideal para 2 o 3 personas, incluye chaufa de mariscos, arroz con mariscos, chicharrón de pota crujiente, tres tipos de leche de tigre (tradicional, rocoto y ají amarillo), ceviche mixto, causa cevichada y empanadas de camarón-queso. 

Perfecto para acompañar con amigos o simplemente para quienes quieren probar uno de los ceviches más comentados de la capital.

Wayna Cevicheria

Dirección: Santa Inés 1513, La Florida, Región Metropolitana.

Si estás recorriendo qué hacer en Santiago y quieres probar uno de los mejores ceviches, Wayna Cevicheria es una excelente alternativa en la comuna de La Florida. Este restaurante se especializa en cocina peruana de mariscos y pescados, destacándose por sus múltiples versiones de ceviches frescos.

Aquí puedes encontrar desde su Ceviche Wayna, con pescado del día, pulpo, camarones y calamar bañado en leche de tigre acompañado de camote, choclo y lechuga, hasta opciones como Ceviche Ahumado, Ceviche Carretillero con leche de tigre roja y chicharrón de jibia, y ceviches con salmón o piure.

Sos Cevicheria

Dirección: Alcalde Luis Osorio 500, Puente Alto, Región Metropolitana.

Esta cevichería se ha hecho conocida por ofrecer ceviches generosos, y uno de sus atractivos principales es su ceviche de 1 kilo, ideal para compartir entre varias personas.

En su carta encontrarás preparaciones inspiradas en la cocina peruana, donde la frescura del pescado y mariscos se combina con leche de tigre cítrica, ají y sabores tradicionales que marcan la diferencia. Además del ceviche en porciones XL, suele ofrecer sushi y hand roll.

Qué hacer en Santiago: Propuestas innovadoras para los fanáticos del ceviche

Alejo Cevicheria

Dirección: Av. Grecia 8330, Peñalolén, Región Metropolitana.

Ubicada en Peñalolén, se ha hecho conocida por su “patache marino” y por preparaciones contundentes pensadas para compartir.

Uno de sus imperdibles son las micheladas XL con mariscos, servidas en formato gigante y cargadas con camarones, pulpo, calamar y otros frutos del mar, además de limón recién exprimido, salsas intensas y el picante justo. Una combinación fresca, ácida y potente que funciona perfecto para días de calor o para una previa con amigos. Además la carta incluye ceviches clásicos, con leche de tigre.

Cevichería al Paso

Dirección: MUT, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Si estás recorriendo qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un ceviche delicioso sin entrar a un restaurante formal, Cevichería al Paso es una excelente opción dentro del MUT. Este local pensado para el formato rápido – casual te permite armar tu plato a tu gusto.

Puedes elegir el tipo de pescado o mariscos, combinarlo con verduras frescas y salsas a tu preferencia, creando un ceviche a medida según tus antojos. Es ideal si quieres una porción ligera, sabrosa y rápida.

