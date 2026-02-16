Qué hacer en Santiago: un recorrido por los mejores ceviches de la capital

Si eres fanático de los sabores marinos, la capital se ha convertido en un verdadero circuito cevichero, con propuestas ideales para compartir hasta versiones más clásicas y personalizables para disfrutar al paso.
Ya sea en Providencia, La Florida, Puente Alto, Peñalolén o Las Condes, estos locales destacan por su frescura, creatividad y preparaciones inspiradas en la cocina peruana. Si quieres armar una ruta gastronómica distinta y refrescante, este recorrido para saber qué hacer en Santiago con los mejores ceviches de la Región Metropolitana.
Qué hacer en Santiago: ceviches clásicos y generosos para compartir con amigos
Chifa Limeño
Dirección: Constitución 151, Providencia, Región Metropolitana.
Este restaurante de fusión chino-peruana se ha vuelto tendencia gracias a su llamativo y contundente Barco Cevichero. Este festín marino, ideal para 2 o 3 personas, incluye chaufa de mariscos, arroz con mariscos, chicharrón de pota crujiente, tres tipos de leche de tigre (tradicional, rocoto y ají amarillo), ceviche mixto, causa cevichada y empanadas de camarón-queso.
Perfecto para acompañar con amigos o simplemente para quienes quieren probar uno de los ceviches más comentados de la capital.
Wayna Cevicheria
Dirección: Santa Inés 1513, La Florida, Región Metropolitana.
Si estás recorriendo qué hacer en Santiago y quieres probar uno de los mejores ceviches, Wayna Cevicheria es una excelente alternativa en la comuna de La Florida. Este restaurante se especializa en cocina peruana de mariscos y pescados, destacándose por sus múltiples versiones de ceviches frescos.
Aquí puedes encontrar desde su Ceviche Wayna, con pescado del día, pulpo, camarones y calamar bañado en leche de tigre acompañado de camote, choclo y lechuga, hasta opciones como Ceviche Ahumado, Ceviche Carretillero con leche de tigre roja y chicharrón de jibia, y ceviches con salmón o piure.
Sos Cevicheria
Dirección: Alcalde Luis Osorio 500, Puente Alto, Región Metropolitana.
Esta cevichería se ha hecho conocida por ofrecer ceviches generosos, y uno de sus atractivos principales es su ceviche de 1 kilo, ideal para compartir entre varias personas.
En su carta encontrarás preparaciones inspiradas en la cocina peruana, donde la frescura del pescado y mariscos se combina con leche de tigre cítrica, ají y sabores tradicionales que marcan la diferencia. Además del ceviche en porciones XL, suele ofrecer sushi y hand roll.
Qué hacer en Santiago: Propuestas innovadoras para los fanáticos del ceviche
Alejo Cevicheria
Dirección: Av. Grecia 8330, Peñalolén, Región Metropolitana.
Ubicada en Peñalolén, se ha hecho conocida por su “patache marino” y por preparaciones contundentes pensadas para compartir.
Uno de sus imperdibles son las micheladas XL con mariscos, servidas en formato gigante y cargadas con camarones, pulpo, calamar y otros frutos del mar, además de limón recién exprimido, salsas intensas y el picante justo. Una combinación fresca, ácida y potente que funciona perfecto para días de calor o para una previa con amigos. Además la carta incluye ceviches clásicos, con leche de tigre.
Cevichería al Paso
Dirección: MUT, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.
Si estás recorriendo qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un ceviche delicioso sin entrar a un restaurante formal, Cevichería al Paso es una excelente opción dentro del MUT. Este local pensado para el formato rápido – casual te permite armar tu plato a tu gusto.
Puedes elegir el tipo de pescado o mariscos, combinarlo con verduras frescas y salsas a tu preferencia, creando un ceviche a medida según tus antojos. Es ideal si quieres una porción ligera, sabrosa y rápida.