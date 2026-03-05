Qué hacer en Viña del Mar con tu mascota: Los mejores espacios y locales de la ciudad para visitar

Para quienes consideramos a nuestras mascotas como un integrante más de la familia, planificar una escapada de fin de semana o una simple tarde de relajo exige un requisito intransable: que nuestros perros sean recibidos con los brazos abiertos.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar para salir de la rutina y quieres asegurarte de que tu compañero de cuatro patas disfrute tanto o más que tú, la costa ofrece hoy un abanico de posibilidades que van muchísimo más allá de la clásica caminata por la arena.

Para ahorrarte el trabajo de búsqueda, descubre acá seis paradas que garantizan una experiencia pet friendly de primer nivel en la ciudad de Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar para disfrutar un panorama en un recinto privilegiado

Laguna Sausalito

Lo que alguna vez fue la principal fuente de agua para los viñedos locales, hoy es un hermoso espejo de agua de casi 10 hectáreas que invita a la desconexión total.

Abierto de lunes a domingo, el recinto ofrece un circuito de baja dificultad, con una distancia de 0,3 km ideal para completar entre 30 y 60 minutos, perfecto para un trote suave, andar en bicicleta por el cerro o simplemente caminar bajo los árboles junto a tu mascota.

Además de ser vecino del mítico Estadio Sausalito, en verano la laguna cobra vida con botes a pedales y diversas actividades náuticas, sumando la observación de aves a este imperdible panorama costero.

Parque Quinta Vergara

Si buscas qué hacer en Viña del Mar junto a tu mascota y quieres un panorama más allá de la clásica caminata por la playa, el Parque Quinta Vergara es un imperdible.

Creado a fines del siglo XIX, este Monumento Nacional y sede del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, es uno de los grandes pulmones verdes de la Ciudad Jardín.

El recinto cuenta con cerca de 35 hectáreas ideales para pasear con tu perro entre amplios senderos, esculturas, bustos y piletas. El recorrido tiene como gran telón de fondo el Palacio Vergara, que destaca por su hermosa arquitectura neogótica, arcos y balaustradas.

Aunque los peludos disfrutan sólo de los jardines, vale la pena turnarse para entrar al museo y admirar sus salones intactos con pisos de parquet, molduras de yeso y elegantes tapices de seda y oro.

Qué hacer en Viña del Mar para ir almorzar junto a tu mascota

Fellini

Ubicado en el corazón del sector San Martín, en 3 Norte 88, a pasos del Casino, este icónico restaurante pet friendly fusiona a la perfección la tradición italiana con los mejores productos del mar.

Lo que lo convierte en un verdadero paraíso para los animales son las reglas dictadas por “Adi”, la gata dueña de casa: los peludos son recibidos con agua fresca, tienen libre circulación por todas las áreas y puedes alimentarlos en tu propia mesa.

Su carta brilla con pastas de autor como los canelones de centolla o jaiba, y el llamativo Pappardelle Frutti di Mare, que pasta teñida en sepia con mariscos y un toque de Sauvignon Blanc. Una experiencia ideal para coronar con su excelente coctelería al atardecer.

El Perro Café

Ubicada a solo pasos del Casino, 3 Poniente 236, esta increíble cafetería pet friendly llevó la experiencia animal al siguiente nivel con un concepto cien por ciento dedicado a los canes.

Aquí los verdaderos protagonistas son ellos: al llegar, reciben agua fresca y un snack de cortesía.

El nivel de regaloneo incluye galletas personalizadas con su cara, un “muro de la fama” fotográfico e incluso la opción de reservar el lugar para celebrarles el cumpleaños con todas las de la ley.

Mientras las mascotas disfrutan, los dueños pueden deleitarse con sándwiches en pan fresco, generosos trozos de Carrot Cake, waffles dulces y una excelente barra de especialidad. Un imperdible para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar junto a tu regalón.

Qué hacer en Viña del Mar para un paseo en la costa

Paseo Avenida Perú y San Martín

Este recorrido de ida y vuelta, de aproximadamente cuatro kilómetros (que te tomará entre una y hora y media), arranca en plaza Colombia en el Casino Municipal, avanzando por los roqueríos del Pacífico.

Caminando por este paseo peatonal es ideal para hacer pausas en sus áreas verdes o visitar el renovado Muelle Vergara y la Playa Acapulco, disfrutarás de una ruta llena de vida, miradores y la inconfundible vista hacia los buques en la bahía de Valparaíso.

Lo mejor es la caminata para el atardecer. Las puestas de sol cayendo sobre el océano mientras paseas junto a tu perro son, sencillamente, gloriosas.

Mirador Castillo Wulff

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar para disfrutar de un paseo corto, accesible y lleno de historia junto a tu perro, el entorno del Castillo Wulff es un clásico incombustible.

Este trayecto de ida y vuelta de apenas 1,6 kilómetros, ideal para completarlo a paso tranquilo en menos de una hora, avanza por la emblemática Avenida Marina, conectando hitos como el Puente Casino y el Reloj de Flores.

La ruta te permite caminar sintiendo la brisa del Océano Pacífico hasta llegar a la gran estrella del recorrido: una imponente edificación de 1906 construida literalmente sobre los roqueríos. Declarado Monumento Histórico Nacional, el castillo destaca por su torreón circular de piedra.

Aunque sus icónicos salones de piso transparente están cerrados por restauración, admirar su imponente arquitectura desde el exterior mientras las olas rompen a pocos metros sigue siendo una postal obligada en la Ciudad Jardín.