Qué se sabe de Kytzia Zamora, estudiante del Liceo Carmela Carvajal que está desaparecida

La estudiante del Liceo Carmela Carvajal de Prat, Kytzia Zamora, de 15 años, está siendo intensamente buscada desde el miércoles 19 de noviembre.

Su madre, Stephanie Gómez, reveló que encontraron el celular de la adolescente, informó 24Horas. La última ubicación que arrojó el teléfono de la menor de edad es en calle Elena Blanco.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía el uniforme deportivo de su establecimiento educacional.

La madre de Kytzia, en conversación con “Buenos Días a Todos”, reveló que horas antes de su desaparición la adolescente le envió un mensaje para contarle una nota que se había sacado en un trabajo.

“Luego de eso me dice: ‘Mamá, salgo a las 2, voy a dar una vuelta al supermercado (…)’. A las 14:55 me escribe y me dice ‘voy a casa’. Después de eso no tuve más contacto con ella“, dijo Stephanie Gómez.

Como no llegó a su hogar, la familia intentó ubicar a Kytzia a través de una aplicación de GPS que tenía en su celular. No obstante, cuando llegaron a la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, punto que marcó el GPS, no estaba en el lugar.

Dado que la ubicación seguía indicando que la adolescente estaba ahí, el padre hizo sonar el teléfono mediante la aplicación y logró descubrir que el celular de Kytzia estaba tirado dentro de un basurero, entre bolsas con escombros, consignó el medio citado.

El equipo tampoco entregó a la familia ninguna pista: “Nosotros lo revisamos y no había nada que nos indicara dónde llegar o alguien con quien tuviese una conversación”.

La madre aseveró que la estudiante no es una persona que acostumbre a irse sin informar dónde irá. Destacó que es una alumna destacada en su colegio y muy querida por su comunidad. “El semestre pasado tuvo promedio 7. Sé que tal vez eso no dice nada, pero la conducta en su liceo es impecable”, sostuvo.