Raquel Argandoña confirma que llegará a Mega para Viña 2026 

Raquel Argandoña dio a conocer su llegada a Mega en las próximas semanas, de cara al Festival de Viña del Mar 2026.

La comunicadora confirmó la noticia en el programa de TV+, “Tal Cual”, donde aclaró que formará parte de la cobertura del certamen de la Ciudad Jardín.

En concreto, Argandoña indicó que “yo voy a trabajar en Viña. Yo voy a estar en ‘Only Viña’, en Mega, con (José Antonio) Neme y la Tonka”.

Su compañero en el programa, José Miguel Viñuela, le preguntó “¿y cómo? ¿no estabas en Chilevisión?”, considerando que Raquel es jurado de “Fiebre de Baile”.

“También”, respondió la animadora, dando luces de que seguirá como jurado en la segunda temporada del concurso de baile.

Su trabajo en tres canales

Frente a esto, Viñuela replicó: “¿Vas a estar en tres canales? ¿cómo lo haces?”, a lo que Argandoña, en tono de broma, contestó: “La situación está muy difícil y quiero tener una vejez digna, y no depender de mis hijos”.

Finalmente, y haciendo alusión a que Argandoña estará en TV+, Chilevisión y Mega, Viñuela comentó que “estoy impactado, la única mujer que se puede dar el lujo de estar en tres canales”.